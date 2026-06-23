Iberia cambia la denominación del equipaje de mano desde este martes sin aplicar nuevas condiciones

Iberia cambia a partir de este martes, 23 de junio, la denominación de los diferentes equipajes de mano que los pasajeros subirán a bordo de sus aviones, con el fin de que la reserva de vuelo sea más clara y sencilla, sin aplicar nuevas condiciones.

Tal y como ha confirmado la aerolínea a Europa Press, el llamado accesorio personal, que incluye un bolso, mochila o maletín para el ordenador y que cabe bajo el asiento, pasa a denominarse "equipaje de mano personal".

En el caso de la maleta, desde hoy es equipaje de hasta 10 kg para cabinas turista y turista premium, y equipaje de hasta 14 kg para cabina business.

Por tanto, estos cambios, que no afectan a las medidas ni a los pesos permitidos, son visibles ya en la compra de billetes a través de los canales directos, tanto en la web como en la aplicación móvil.