El presidente iraní pide a EE.UU. cumplir las obligaciones acordadas en las negociaciones

Teherán, 23 jun (EFE).- El presidente iraní, Masud Pezeshkian, pidió este martes a Estados Unidos un “pleno compromiso con las obligaciones acordadas” en el marco de las negociaciones celebradas el domingo en Suiza y del memorando de entendimiento suscrito por ambas partes, y advirtió de que las declaraciones ajenas al texto pactado no contribuyen al avance de las conversaciones.

“La eficacia de las conversaciones depende del pleno compromiso con las obligaciones acordadas y de su aplicación precisa”, afirmó Pezeshkian en la red social X.

El mandatario añadió que el avance del proceso será evaluado en función del grado de cumplimiento práctico de las responsabilidades asumidas por las partes.

“Las declaraciones que se formulen fuera del texto acordado no ayudan al avance de las negociaciones”, señaló.

Aunque no precisó a qué afirmaciones se refería, el presidente estadounidense, Donald Trump, ha realizado varias declaraciones en las últimas horas que han sido cuestionadas por las autoridades iraníes.

Entre ellas figuran las aseveraciones de que Irán ha aceptado permitir inspecciones nucleares del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) y que los fondos iraníes liberados se utilizarán para comprar productos agrícolas estadounidenses.

El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, aseguró el lunes que los fondos congelados a Irán no se liberarán mientras no continúen los avances en la negociación, lo que contradice las afirmaciones de las autoridades iraníes.

Aun así, horas después, el viceministro iraní de Exteriores, Kazem Gharibabadi, insistió en que Estados Unidos acordó liberar “de inmediato” 12.000 millones de dólares de fondos iraníes congelados tras la conclusión de las negociaciones técnicas celebradas en Suiza.

Estados Unidos e Irán firmaron la semana pasada un memorando de entendimiento que puso fin a las hostilidades, desbloqueó el estrecho de Ormuz y abrió un periodo de 60 días para negociar un acuerdo nuclear y el alivio de las sanciones contra la República Islámica. EFE

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