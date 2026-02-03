Marriott firma un acuerdo multipropiedad con Masterise Group, acelerando su expansión en Vietnam

La estrategia de diversificación de Masterise Group en Vietnam avanza con proyectos de infraestructura como el Puente Can Gio y el Aeropuerto Internacional de Gia Binh, iniciativas que, de acuerdo con lo publicado por el medio, buscan fortalecer la conectividad hacia los desarrollos hoteleros de lujo en el país. En este contexto, Marriott International ha concretado una alianza con este conglomerado vietnamita para sumar cerca de 1.900 habitaciones en destinos clave, aprovechando el auge del turismo premium y la demanda de servicios exclusivos en la región.

Según reportó el medio, la firma estadounidense Marriott International y el grupo local Masterise Group han alcanzado un acuerdo estratégico para la apertura de cuatro nuevos hoteles y una residencia de marca en Vietnam. La firma oficial del acuerdo tuvo lugar en Hanói, con la participación de Gautam Bhandari, director de Desarrollo para Asia Pacífico (sin incluir China) de Marriott International, y Nelly Phuong Ta, directora de Hostelería y Entretenimiento de Masterise Group.

El medio detalló que el acuerdo se produce tras el lanzamiento previsto en 2025 de Masterise Hospitality & Entertainment (MHE), división orientada a liderar el sector de experiencias de alto nivel y turismo premium en Vietnam. Esta nueva alianza acelerará la expansión de Marriott en el país asiático, consolidando su presencia en destinos urbanos, económicos y de recreo considerados estratégicos.

Entre los proyectos anunciados destaca el debut de The Ritz-Carlton en Ciudad Ho Chi Minh, donde se desarrollará un hotel de 231 habitaciones y una torre independiente con 420 residencias. Este complejo estará ubicado en el Distrito Uno, uno de los principales centros financieros y comerciales de la ciudad.

En el Área Turística Urbana Costera de Can Gio, una zona que abarca 2.870 hectáreas, se desarrollará un complejo que integrará dos marcas internacionales: el JW Marriott Hotel Saigon Can Gio y el Four Points by Sheraton Saigon, Can Gio. La propuesta sumará 780 habitaciones y busca atraer tanto a turistas locales como internacionales, aprovechando el atractivo natural y turístico de la zona.

En Hanói, el proyecto incluye el Hotel Co Loa Marriott, que será la primera propiedad de la marca Marriott Hotels en la capital vietnamita. Este hotel contará con 494 habitaciones y 3.000 metros cuadrados de espacio para la realización de eventos, y se ubicará junto al Centro Nacional de Exposiciones y Convenciones, una localización estratégica para el turismo de negocios.

De acuerdo con la información de la fuente, Marriott International considera a Vietnam un mercado de interés debido a su ritmo de crecimiento. La empresa ya contaba hasta el tercer trimestre de 2025 con 29 propiedades bajo 12 de sus marcas en el territorio vietnamita. La cartera prevista de más de 30 proyectos adicionales demuestra la intención del grupo de incrementar su presencia y capitalizar el desarrollo del turismo cultural y de negocios en el país.

Masterise Group está en transición hacia un modelo de conglomerado multisectorial, invirtiendo no solo en el sector hotelero sino también en infraestructura relevante, lo que facilita la movilidad y el acceso a los nuevos establecimientos. Estas inversiones en transporte son vistas por la compañía como un complemento a su apuesta por el segmento de lujo y responden a la expectativa de crecimiento tanto del mercado interno como de la llegada de turistas extranjeros.

El medio señaló que el acuerdo busca también redefinir los estándares del lujo en la región, a través de ubicaciones seleccionadas y una oferta de servicios alineada con las tendencias internacionales del turismo de alto poder adquisitivo. Las marcas asociadas a Marriott, como The Ritz-Carlton, JW Marriott, y Four Points by Sheraton, forman parte de una estrategia que prioriza la diferenciación y la exclusividad en la experiencia del cliente.

La expansión de Marriott en Vietnam, según informó el medio, responde a una coyuntura donde la demanda de experiencias exclusivas y personalizadas se encuentra en alza, alentada por el dinamismo económico y un panorama favorable para las inversiones hoteleras. El grupo estadounidense, mediante su alianza con Masterise Group, busca aprovechar este escenario y reforzar su posicionamiento en el mercado vietnamita, tanto en ciudades capitales como en destinos costeros y de ocio.

Tal como consignó la fuente, los desarrollos previstos conectarán con los principales corredores de transporte, facilitando la llegada de nuevos visitantes y dinamizando el segmento premium del sector turístico nacional. Estos proyectos coinciden con una evolución en las preferencias de los viajeros, quienes demandan una mayor variedad de opciones y servicios de alta gama, aspecto que este acuerdo comercial busca satisfacer.