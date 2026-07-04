AMP. Kimi Antonelli caza a Lewis Hamilton en la carrera Sprint de Silverstone

El piloto italiano Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) ha ganado este sábado por delante del inglés Lewis Hamilton (Ferrari) la carrera Sprint del Gran Premio de Gran Bretaña, novena prueba del Campeonato del Mundo de Fórmula 1, mientras que los españoles Carlos Sainz (Williams) y Fernando Alonso (Aston Martin) han sido decimoséptimo y vigésimo, respectivamente.

Se vivió en el Circuito de Silverstone una carrera corta, cuarta de esta temporada con dicho formato, cuya intensidad fue de más a menos. Habían empezado fuertes los dos bólidos de McLaren, poniéndose tercero y cuarto, y aprovecharon la mala primera vuelta del neerlandés Max Verstappen (Red Bull), quien cedió dos puestos después de esa arrancada.

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Con su coche Mercedes, el inglés George Russell recuperó puesto con respecto a su compatriota Lando Norris, pero luego fue atacado otra vez por el vigente campeón del mundo a lomos de su McLaren y, además, se les metieron de inmediato en la pelea el propio Verstappen, el australiano Oscar Piastri (McLaren) y el monegasco Charles Leclerc (Ferrari).

Mientras, en posiciones más rezagadas, Alonso tuvo pronto una salida de pista al ser víctima de un choque con el mexicano Sergio Pérez (Cadillac), pero volvió a entrar rápidamente. Parecía claro que el piloto ovetense sufriría de nuevo y tampoco le iban mucho mejor las cosas al madrileño Sainz, sin siquiera alcanzar el top 15 del pelotón.

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En la zona puntera de la carrera, Hamilton ya se había escapado y Antonelli fue el único que siguió su ritmo, tanto que incluso lo rebasó durante la octava vuelta, justo antes de afrontar la curva 16. Desde ese momento, el actual líder de la clasificación general de este Mundial mostró solidez para aguantar sin sustos hasta conseguir la victoria.

Por detrás del joven italiano, igualmente Hamilton corroboró su buen estado de forma ocupando la segunda posición del podio, que lo completó Norris, pues había sido el más habilidoso en su particular zafarrancho junto con Russell (4º), Leclerc (5º), Verstappen (6º) y Piastri (7º).

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'POLE' PARA EL JOVEN ITALIANO POR DELANTE DE LECLERC

Horas más tarde, se puso en disputa la clasificación para la carrera larga del domingo. Al inicio de la Q1, casi todos eligieron neumáticos blandos usados y los Ferrari dominaron con Leclerc al frente (1:29.534), si bien lo superó el francés Isack Hadjar (Red Bull) con su 1:29.276.

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Gracias a su 1:30.562, Sainz se salvó de una criba que sí perjudicó al francés Esteban Ocon (Haas), al finlandés Valtteri Bottas (Cadillac), al argentino Franco Colapinto (Alpine), a 'Checo' Pérez, al canadiense Lance Stroll (Aston Martin) y a un Alonso aciago en tierras británicas.

De cara a la Q2, bastantes equipos ya habían montado ruedas blandas nuevas y los 'gallitos' comenzaron a entonarse, como dejó claro Hamilton con su tiempo de 1:28.864. Eso sí, los McLaren sufrieron por el viento y tanto Norris como Piastri apretaron ritmo para evitar la nueva criba, a la que cayó un Sainz tan contrariado a veces como su compatriota Alonso.

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Leclerc había hecho una vuelta en 1:28.626, pero Antonelli la mejoró con su 1:28.493 y cerró en la cima del registro de tiempos esta Q2 que también dejó en la cuneta al brasileño Gabriel Bortoleto (Audi), al francés Pierre Gasly (Alpine), al alemán Nico Hülkenberg (Audi), al inglés Oliver Bearman (Haas) y al tailandés Alexander Albon (Williams).

Como un 'déjà vu', empezó fuerte Leclerc en la Q3 con una vuelta en 1:28.620, rápidamente mejorada por Hamilton (1:28.591) y enseguida por Antonelli (1:28.385), quien vio cómo Russell se le situaba a 0.096. Para el segundo y definitivo envite, Antonelli voló con un 1:28.111 que le aseguró la 'pole position' y Leclerc acabó por detrás, segundo a 0.175.

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El resto de la zona noble para la parrilla dominical se configuró, por este orden, con: Hamilton, Russell, Hadjar, Norris, Verstappen, Piastri y los dos monoplazas de la escudería Racing Bulls, primero el del inglés Arvid Lindblad y después el del neozelandés Liam Lawson.