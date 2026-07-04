Fallece el conductor de un turismo en un accidente de tráfico en Cartagena

Servicios de emergencia han intervenido en un accidente de tráfico registrado en la carretera RM-605, entre Los Dolores y la pedanía de El Plan, en el término municipal de Cartagena, en el que ha fallecido el conductor del turismo siniestrado, han informado fuentes del Centro de Coordinación de Emergencias Región de Murcia.

El suceso ha ocurrido sobre las 16.51 horas de este sábado, cuando varias llamadas al teléfono único de emergencias '1-1-2' han alertado de la salida de vía de un turismo junto a la AP-7. Han señalado que el vehículo había volcado y que su único ocupante permanecía atrapado e inconsciente en el interior.

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Al lugar indicado han acudido bomberos del Ayuntamiento de Cartagena, Policía Local, Guardia Civil y ambulancia de la Gerencia de Urgencias y Emergencias Sanitarias '061'. A su llegada, los bomberos del Ayuntamiento de Cartagena procedieron a la excarcelación de la persona atrapada.

Finalmente, el personal sanitario de la Gerencia de Urgencias y Emergencias Sanitarias '061' únicamente ha podido certificar el fallecimiento del ocupante del vehículo, solicitándose la presencia de la autoridad judicial y del médico forense.