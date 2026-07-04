Ascienden a 34 los muertos y a 91.000 los desplazados en Ghana por recientes inundaciones

Nairobi, 4 jul (EFE).- Al menos 34 personas murieron y 91.000 se vieron forzadas a desplazarse en Ghana por las intensas lluvias que han provocado inundaciones enl país desde el 29 de junio, informó este sábado la Organización Nacional de Gestión de Desastres (NADMO).

"(La cifra de muertos) es de 34. La cifra de personas desplazadas asciende a 91.046, siendo la región de Gran Acra la región con la cifra más alta", con unos 56.000 desplazados, declaró el director de inspección de la NADMO, Richard Amo Yartey, en la cadena de televisión TV3 Ghana.

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A esta zona le siguen la región Central, con 21.882 desplazados; de Volta, con 8.534; la Occidental, con 2.020; la de Ashanti, con 1.461; la del Noreste, con 937; y la Oriental, con 190.

"Estamos prestando ayuda masiva en las siete regiones. Estamos distribuyendo alimentos y otros artículos de primera necesidad en las zonas afectadas de todo el país", añadió.

Según declaró el director general de Operaciones Conjuntas de las Fuerzas Armadas ghanesas, general de brigada Okae-Yeboah, en una rueda de prensa recogida por medios locales, el Gobierno del país ya ha destinado 350 millones de cedis (unos 27 millones de euros) para apoyar las labores de socorro, recuperación y mitigación de las inundaciones.

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La Agencia Meteorológica de Ghana indicó el martes que Acra registró 333 milímetros de lluvia (un milímetro equivale a un litro de agua por cada metro cuadrado) en lo que va de junio, frente a los 172 milímetros del año pasado y los 85 acumulados en 2024.

En 2015, Acra sufrió inundaciones similares que provocaron la explosión de una gasolinera y dejaron un saldo de 150 muertos. EFE