Caixaforum visibiliza la labor de las investigadoras en el Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia

La Fundación "la Caixa" celebra en la red de centros CaixaForum y en el Museo de la Ciencia CosmoCaixa el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia el próximo 11 de febrero con diferentes actividades gratuitas para reivindicar las aportaciones de grandes científicas y reflexionar sobre la importancia de la colaboración para el progreso científico.

En el CaixaForum Sevilla hablarán expertas en cambio climático, océanos y bioclimatología el próximo día 11 de febrero a las 18,00 horas.

Las expertas son Elena Ceballos Romero, doctora en Física Aplicada con especialización en biogeoquímica oceánica, y Mónica Aguilar-Alba, doctora en Geografía especializada en climatología y teledetección aplicada al medioambiente.

Por un lado, Ceballos Romero cuenta con beca de posgrado europeo de la Fundación "la Caixa" en la Universidad de Sevilla en colaboración con el National Oceanography Center de Southampton. Actualmente es profesora de Física Aplicada en la Universidad de Sevilla e investigadora en oceanografía.

Por otro, Aguilar-Alba es doctora en Geografía especializada en climatología y teledetección aplicada al medioambiente. Su trabajo se centra en el seguimiento de variaciones climáticas y el impacto del cambio climático en Andalucía, con énfasis en la sostenibilidad. Su trabajo es clave en la estimación de recursos hídricos, la evaluación de riesgos de sequía y su consideración en la planificación territorial, y ha participado en la creación del Subsistema de Información CLIMA.

La sesión estará moderada por Marine Masson, especialista de Políticas en SFC y en la actualidad coordinadora del proyecto PULSE-ART. Después de estudios de ciencias políticas y un máster en Políticas Europeas y Cooperación Franco-alemana (Sciences Po Strasbourg), se dedicó a la facilitación de espacios de diálogo entre investigación, artes, política y ciudadanía.