Gianni Infantino: "En EEUU no se puede ir a ver un partido universitario por menos de 300 dólares"

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, ha vuelto a defender los altos precios de las entradas para la Copa Mundial de fútbol de este verano, que se disputará en Norteamérica, y ha dicho que en Estados Unidos "no se puede ir a ver un partido universitario por menos de 300 dólares".

Durante su intervención en la Conferencia Global del Instituto Milken en Beverly Hills, Infantino abordó este miércoles nuevas críticas dirigidas al organismo que él preside, debido a los precios fijados para el torneo y la adopción de precios dinámicos.

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Football Supporters Europe (FSE) y Euroconsumers han presentado sendas denuncias ante la Comisión Europea tras conocerse que a los aficionados que forman parte de clubes de viaje de selecciones nacionales y programas de fidelización se les ofreció inicialmente una entrada para la final por más de 4.000 dólares.

Más recientemente, la página web de reventa del Mundial anunció la pasada semana cuatro entradas para la final a 2,3 millones de dólares cada una y, aunque la FIFA no controla el precio de venta, se llevaría una comisión del 15% por cada comprador y una comisión de reventa del 15% por cada vendedor.

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Incluso las Naciones Unidas se han involucrado, pues un portavoz del secretario general António Guterres se expresó tajante al respecto: "A todos nos gustaría que los partidos fueran más accesibles para más gente".

Infantino ya había señalado anteriormente que los ingresos del torneo apoyan el desarrollo del fútbol a nivel mundial. "Si algunas personas ponen de reventa entradas para la final a 2 millones de dólares, en primer lugar, eso no significa que las entradas cuesten 2 millones de dólares y, en segundo lugar, no significa que alguien vaya a comprarlas", comentó.

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"Y si alguien compra una entrada para la final por 2 millones de dólares, yo mismo le llevaré un perrito caliente y una Coca-Cola para asegurarme de que disfrute de una experiencia fantástica", dijo. "Estamos en el mercado del entretenimiento más desarrollado del mundo, por lo que tenemos que aplicar los precios de mercado", subrayó Infantino.

"En EE.UU. también está permitido revender entradas. Así que si las vendieras a un precio demasiado bajo, esas entradas se revenderían a un precio mucho más alto y, de hecho, tenemos un 25% de las entradas de la fase de grupos que se pueden comprar por menos de 300 dólares", apuntó.

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"En EE.UU. no se puede ir a ver un partido universitario, por no hablar de un partido profesional de alto nivel, por menos de 300 dólares. Y esto es el Mundial", concluyó el máximo mandatario de la FIFA.