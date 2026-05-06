Chevron planea presentar en Argentina proyecto de inversión por 10.000 millones de dólares

Buenos Aires, 6 may (EFE).- El ministro de Economía de Argentina, Luis Caputo, reveló este miércoles que la petrolera estadounidense Chevron planea presentar un proyecto de inversión por 10.000 millones de dólares en el país suramericano.

Caputo hizo esta afirmación tras reunirse este miércoles en los Estados Unidos con directivos de Chevron.

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El ministro indicó que la petrolera estadounidense planea solicitar al Gobierno argentino que admita su millonario proyecto al Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones (RIGI), puesto en marcha en 2024 en el país suramericano.

"Nos garantizaron que estarán enviando un nuevo proyecto RIGI en los próximos días por más de 10.000 millones de dólares", afirmó Caputo a través de la red social X, sin dar detalles del plan de inversión.

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En Argentina, Chevron produce petróleo crudo y gas natural y realiza actividades de exploración y desarrollo en la formación de hidrocarburos no convencionales de Vaca Muerta, en el suroeste del país.

La petrolera estadounidense opera y es propietaria del bloque El Trapial y posee una participación no operativa del 50 % en las concesiones Loma Campana y Narambuena mediante una asociación con la petrolera argentina YPF, el mayor productor de hidrocarburos del país suramericano.

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Al ser admitidos al RIGI, los proyectos tienen acceso a varios beneficios impositivos, la exención del pago de derechos de exportación y la exclusión de la obligación de traer a Argentina los ingresos por sus exportaciones, así como estabilidad por 30 años y acceso al arbitraje internacional en caso de disputas.

Los proyectos presentados hasta ahora suman 36 e implican inversiones por unos 96.000 millones de dólares.

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De ese total, el comité de evaluación aprobó hasta ahora a una decena de iniciativas, con inversiones que suman unos 27.000 millones de dólares. EFE