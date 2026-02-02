Obama advierte de que el fin del Nuevo START podría provocar una carrera armamentística

El panorama nuclear internacional enfrenta incertidumbre ante el inminente vencimiento del tratado Nuevo START, según publicaciones recientes que citan opiniones de analistas y figuras relevantes. W.J. Hennigan, en una columna citada por Barack Obama y referenciada por Europa Press, apunta que la expiración del acuerdo entre Estados Unidos y Rusia conduciría de nuevo a una época donde no existen límites en el tamaño de los arsenales atómicos, incrementando de manera significativa los riesgos globales. Esta evaluación se acompaña del dato de que el Reloj del Día del Juicio Final del Boletín de Científicos Atómicos marca actualmente solo 85 segundos antes de la medianoche, un símbolo del elevado nivel de amenaza nuclear según la misma fuente.

El expresidente estadounidense Barack Obama utilizó sus redes sociales el lunes para advertir sobre las consecuencias del cese de vigencia del tratado de reducción de armas estratégicas conocido como Nuevo START. Obama señaló, de acuerdo con Europa Press, que si el Congreso no toma acción, expirará el último acuerdo de control de armas nucleares entre Estados Unidos y Rusia. En sus palabras, “sería un sinsentido acabar con décadas de diplomacia y podría provocar otra carrera armamentística que haría que el mundo fuera menos seguro”. El tratado está previsto para expirar el 5 de febrero, lo que añade urgencia al debate en los espacios políticos y de defensa.

Obama aludió en su mensaje a la opinión de W.J. Hennigan, quien examina el potencial escenario de una competencia nuclear no solo entre Washington y Moscú sino también incluyendo a China. De acuerdo con esta perspectiva, la falta de restricciones permitiría un aumento indefinido en las capacidades nucleares de estas potencias. Según las valoraciones recogidas por Europa Press, las fuerzas militares de cada país deberán prepararse para contingencias sin precedentes, con una planificación centrada en escenarios extremadamente adversos. El medio precisó que los analistas coinciden en que el debilitamiento de la arquitectura de control y transparencia mutua eleva los riesgos de malinterpretaciones y decisiones precipitadas.

El vicepresidente del Consejo de Seguridad de Rusia y exmandatario ruso, Dimitri Medvedev, ofreció una perspectiva similar en declaraciones a la agencia TASS, citadas por Europa Press. Medvedev destacó que la expiración del Nuevo START representa un motivo de alerta para toda la comunidad internacional. Afirmó que la vigencia de un acuerdo de este tipo proporciona confianza mutua entre los países firmantes, mientras que su desintegración genera una erosión de esa confianza. La afirmación del político ruso enfatiza la relevancia diplomática de los tratados de control de armamento como garantes de estabilidad estratégica.

El tratado Nuevo START se firmó en 2010 en Praga, renovando mecanismos previos y comprometiendo a Estados Unidos y Rusia a reducir sus arsenales nucleares en dos tercios. Europa Press recordó que el acuerdo forma parte de una serie de instrumentos negociados tras la Guerra Fría, destinados a mitigar el riesgo de proliferación nuclear y a establecer canales verificados para la supervisión y reducción de armas nucleares estratégicas. La suspensión parcial de su vigencia ocurrió después de la invasión rusa a Ucrania, cuando el presidente ruso Vladimir Putin suspendió la participación de su país en el tratado, aunque Rusia no lo abandonó formalmente.

Tras la suspensión rusa, expertos en defensa mencionados por Europa Press señalaron que la ausencia de límites legales y mecanismos de verificación recíproca podría fomentar un entorno menos predecible en términos militares y estratégicos. El colapso de este tipo de acuerdos también podría incentivar a nuevas potencias a fortalecer o desarrollar su propio potencial nuclear, alimentando la competencia y tensiones en otras regiones.

Representantes militares y diplomáticos tanto de Estados Unidos como de Rusia se encuentran ante el reto de replantear sus posturas estratégicas en caso de que no se renueven los compromisos contenidos en el Nuevo START. De acuerdo a la cobertura de Europa Press, la comunidad internacional observa con preocupación los movimientos a ambos lados, considerando que el equilibrio alcanzado tras décadas de negociaciones multilaterales enfrenta una amenaza directa.

El mensaje de Obama, unido a las advertencias de periodistas especializados y autoridades rusas, refuerza la percepción de que el final incierto del Nuevo START puede reconfigurar la dinámica nuclear mundial. Las próximas semanas resultarán determinantes para la definición del marco de control armamentístico y su impacto en la seguridad global, mientras persiste el llamado de figuras políticas y expertos para mantener mecanismos de diálogo y colaboración entre las principales potencias nucleares, según Europa Press.