La Fundación Yuste oferta doce becas para jóvenes investigadores sobre Extremadura, América y Europa

Entre las características de la próxima edición del Congreso Internacional ‘Relaciones entre América Latina, el Caribe y Europa’ figura la concesión de hasta doce becas para estancia y manutención, dirigidas a jóvenes investigadores y doctorandos. Así lo informó la Junta de Extremadura en una nota de prensa difundida por la Fundación Yuste, organizadora del evento, que tendrá lugar el 25 de marzo de 2026 en Guadalupe. El congreso se enfocará en analizar el papel de América Latina y Europa en un contexto marcado por conflictos internacionales, así como en revisar las relaciones históricas y actuales entre estas regiones.

De acuerdo con la información proporcionada por la Junta de Extremadura, la convocatoria está abierta para investigadores que se encuentren realizando un doctorado o que hayan obtenido el título de doctor con una antigüedad máxima de diez años desde la lectura de su tesis doctoral. Los postulantes pueden presentar sus propuestas de comunicación hasta el 2 de marzo, en español, inglés o portugués. Las líneas prioritarias a las que deben ceñirse los trabajos incluyen el estudio de los vínculos históricos entre América y Extremadura, así como las relaciones internacionales, tanto históricas como contemporáneas, entre América y Europa.

El congreso, que forma parte de la programación internacional de la Fundación Yuste, tiene como finalidad impulsar el conocimiento sobre la evolución y el impacto recíproco de América y Europa en el escenario mundial. Según lo detalló la Junta de Extremadura, uno de los ejes de discusión se centrará en los aspectos económicos y los conflictos internacionales que afectan a ambas regiones en la actualidad. Además, se prevé dedicar un espacio al estudio de los flujos migratorios entre América, Extremadura y Europa, tema que constituye un elemento recurrente en el análisis de las relaciones trasatlánticas.

El desarrollo del evento está estructurado en dos fases principales. Durante la mañana del 25 de marzo de 2026, académicos, periodistas y expertos presentarán ponencias y participarán en mesas redondas para debatir sobre las cuestiones más relevantes relativas a las conexiones entre América Latina, el Caribe, Extremadura y el resto de Europa. Posteriormente, por la tarde, serán los comunicantes seleccionados quienes expondrán sus investigaciones ante el público asistente, creando un espacio de intercambio académico y profesional.

La Fundación Yuste, responsable de la convocatoria, se ha comprometido a facilitar el alojamiento y la manutención de los seleccionados mediante la asignación de hasta doce becas. Según precisó la Junta de Extremadura, este apoyo económico busca incentivar la participación de jóvenes investigadores, fomentar el intercambio de conocimientos y fortalecer el análisis de las dinámicas históricas y actuales que caracterizan las relaciones intercontinentales.

El IX Congreso Internacional, titulado ‘El papel de América Latina y Europa en un mundo en guerra’, invita a la comunidad científica internacional a presentar estudios y trabajos inéditos que puedan arrojar luz sobre los desafíos presentes y pasados entre las dos regiones. Aquellos interesados en participar deberán adaptar sus comunicaciones a las temáticas especificadas en la convocatoria y remitir sus propuestas en los plazos establecidos.

Según la Junta de Extremadura, esta iniciativa pretende no solo consolidar los lazos entre las comunidades académicas de diferentes continentes, sino también generar un espacio de reflexión sobre los retos políticos, económicos y sociales compartidos. Además, la elección de Guadalupe como sede del evento subraya la importancia histórica que esta localidad ha tenido como punto de conexión entre Europa y América, reforzando así el enfoque científico y el componente simbólico del congreso internacional.

Las propuestas de comunicación serán evaluadas por el comité organizador del evento, el cual se reservará la decisión de seleccionar los trabajos que mejor se ajusten a los objetivos y prioridades de la convocatoria. Desde la Fundación Yuste se alienta a los interesados a revisar detalladamente los lineamientos temáticos y administrativos antes de realizar la postulación. Todas las actividades del congreso, incluidas las presentaciones de los comunicantes becados, se desarrollarán en los idiomas mencionados, con el objetivo de garantizar una participación diversa y facilitar el diálogo entre investigadores de distintos contextos geográficos y lingüísticos.