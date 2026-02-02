Kiko Rivera, primera reacción a la salida a subasta de Cantora

En los últimos días, Kiko Rivera mantuvo una reunión con un empresario francés de origen libanés, quien manifestó interés en adquirir la deuda que Isabel Pantoja sostiene con una entidad financiera y, además, propuso una oferta de 250.000 euros libres de cargas por el porcentaje que el propio Kiko posee de la finca Cantora, según informó el programa 'Vamos a ver'. Esta cifra, que se encuentra sobre la mesa mientras se desarrolla la puja por la histórica propiedad familiar, condiciona el futuro patrimonial del hijo de Paquirri, quien actualmente analiza la posibilidad de aceptar dicha propuesta debido a la situación en que se encuentra la finca y ante la posibilidad de que, de no concretarse ningún acuerdo, él no perciba beneficio alguno.

Tal como consignó el programa de Telecinco, la finca Cantora, ubicada en Medina Sidonia (Cádiz), enfrenta una deuda que asciende a los dos millones de euros tras varios años de impagos en la hipoteca, cuyo monto mensual alcanzaba los 12.000 euros. Isabel Pantoja, madre de Kiko Rivera, habría dejado de cumplir con estos pagos durante un periodo de cinco años, desencadenando la salida a subasta de la propiedad, según detalló 'Vamos a ver'.

Kiko Rivera, quien posee alrededor del 48% de la finca como parte de la herencia recibida tras el fallecimiento de su padre, ha enfrentado este proceso con notable serenidad públicamente. De acuerdo con el citado programa, fue visto en Sevilla junto a su pareja, Lola García, quien suele viajar a esa ciudad en sus días libres de la academia de baile que dirige en Madrid para acompañarlo y brindarle apoyo en este periodo. Ante los medios, Kiko optó por mostrar una actitud distendida, sonriendo y saludando a las cámaras mientras evitaba responder directamente a las preguntas sobre el embargo y las supuestas negociaciones en marcha.

La versión inicial sobre la reacción de Kiko Rivera señalaba que se habría enterado por la prensa acerca del desahucio de su madre y la subasta de Cantora, mostrándose muy afectado y disponiendo la consulta con sus abogados para conocer sus opciones legales, dada la carga sentimental que la propiedad representa para él. Sin embargo, información reciente difundida por 'Vamos a ver' sostiene que el DJ estaba al tanto de la situación desde el verano pasado y que ha estado evaluando en detalle las posibles salidas al conflicto, incluyendo la oferta del empresario exterior.

El empresario francés de origen libanés, cuya identidad no trascendió en los medios, contaría, según explicó 'Vamos a ver', con derecho preferente de tanteo a la hora de adquirir la finca. Esto implica que, en el proceso de subasta o venta, dispondría de prioridad para efectuar la compra si iguala la mejor puja presentada, aspecto que convierte su propuesta en una alternativa viable tanto para el banco acreedor como para los herederos implicados.

Mientras Kiko Rivera sopesa los escenarios abiertos por la posible aceptación de 250.000 euros por su parte de Cantora, el futuro de la emblemática propiedad familiar sigue siendo incierto. 'Vamos a ver' puntualizó que, debido a la elevada carga hipotecaria y al avance de los procedimientos judiciales por impago, las posibilidades de que los herederos conserven la finca son cada vez más reducidas, quedando como única salida la venta o ceder sus derechos ante la alternativa de perder todo valor patrimonial en el proceso de subasta.

A pesar de la exposición pública del caso y de la atención mediática en torno a la reacción del DJ y los pasos legales que evalúa, Kiko Rivera prefirió evitar la confrontación y no desmentir ni confirmar directamente si avanza en las negociaciones para obtener una compensación económica por su porción de la finca, mientras el desenlace judicial y financiero de la histórica Cantora permanece abierto.