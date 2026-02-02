Epic Games apoya la demanda multimillonaria de Reino Unido contra Valve y critica las comisiones del 30% en Steam

El Tribunal de Apelaciones de Competencia de Londres ha desestimado el recurso de Valve y avalado la continuación de la demanda en su contra, abriéndose así la posibilidad de que la plataforma de venta de videojuegos Steam tenga que hacer frente a una multa que supera los 755 millones de euros (656 millones de libras). Según informó Europa Press, este proceso judicial apunta directamente al modelo de negocio de Steam, en particular las comisiones del 30 por ciento que la tienda digital exige a desarrolladores y que, según los demandantes, repercuten en el precio final al consumidor.

De acuerdo con Europa Press, Tim Sweeney, director ejecutivo de Epic Games, se pronunció respaldando la demanda colectiva interpuesta en Reino Unido y calificó de abusivas las prácticas comerciales de Valve. Sweeney afirmó que el cobro de estas comisiones por parte de Steam representa una “tasa basura” que termina encareciendo los videojuegos para los usuarios. Esta demanda, que se presentó en junio de 2024, representa a aproximadamente 14 millones de jugadores que adquirieron títulos y contenidos descargables en la tienda digital de Valve en Reino Unido, y que sostienen que pagaron cantidades superiores a las que habrían abonado en un mercado más competitivo.

Europa Press detalló que la denuncia central de Sweeney y de los demandantes se centra en que Steam obliga a los consumidores a realizar todas las compras relacionadas con un juego –incluidos complementos y expansiones– a través de su plataforma, mediante el uso de la Steam Wallet. Esta imposición, argumentan, garantiza a Valve un 30 por ciento de comisión en cada transacción digital, sin posibilidad de adquirir esos contenidos a precios potencialmente inferiores en otras tiendas o canales. Sweeney expresó en la red social X que, de algún modo, la situación es comparable a la de un concesionario que reclamara el 30 por ciento de cada compra de gasolina relacionada con uno de sus vehículos.

Según publicó Europa Press, Epic Games y su responsable han hecho hincapié en que este tipo de estructura tarifaria tiene consecuencias directas sobre el coste de los juegos, ya que los desarrolladores suelen trasladar el sobreprecio impuesto por la plataforma al importe final que pagan los jugadores. Además, Sweeney remarcó que el caso de Valve contrasta con el de otras tiendas digitales en ordenadores y dispositivos móviles, puntualizando que Steam mantiene una de las comisiones más elevadas del mercado y continúa ligando el sistema de pagos a la propia tienda, una práctica que —según señala— ha sido ya condenada como ilegal en otros ámbitos.

En ese sentido, el ejecutivo mencionó los antecedentes judiciales de Apple y Google, cuyos modelos de negocio fueron objeto de litigio en relación con la App Store y Google Play Store. Sweeney recordó que un tribunal declaró explícitamente ilegal aquel sistema de comisiones amparado en el dominio de su propia tienda virtual, comparando el escenario actual de Valve con los casos previos contra estos dos gigantes tecnológicos.

El medio Europa Press consignó que la demanda británica no sólo aborda el asunto de las comisiones, sino que también señala que Valve fija condiciones que influyen en los precios y en las fechas de lanzamiento de los títulos dentro de Steam. Según la acusación, estas restricciones limitan la capacidad de los editores y desarrolladores para ofrecer sus juegos a precios reducidos en otras plataformas, impidiendo el surgimiento de una competencia efectiva en la venta digital de videojuegos.

El proceso legal cuenta con el respaldo de Epic Games, una de las empresas competidoras más relevantes en el sector, ya que mantiene su propia tienda digital, Epic Games Store, y desde hace años ha planteado públicamente su postura en contra de las comisiones elevadas en la distribución digital. Sweeney ha sido uno de los críticos más persistentes del modelo de negocio predominante en plataformas como Steam, argumentando que el impacto de las tarifas afecta negativamente tanto a la comunidad de desarrolladores como al acceso a los videojuegos por parte de los usuarios finales.

El caso continuará desarrollándose en el ámbito judicial de Reino Unido tras la decisión del tribunal londinense de rechazar el recurso de Valve y avanzar con la demanda colectiva. Europa Press reportó que la resolución establece un precedente en el análisis de las políticas de distribución digital dentro del mercado europeo y puede influir en futuras regulaciones o litigios similares respecto a los márgenes y condiciones impuestas por grandes plataformas como Steam.