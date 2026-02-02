Agencias

AV. La NFL confirma que volverá a jugar en Madrid y en el Bernabéu la próxima temporada

La NFL, la liga estadounidense de fútbol americano, confirmó este lunes que Madrid y el Estadio Santiago Bernabéu volverán a acoger un partido de la Fase Regular de la competición la temporada que viene después de que el feudo del Real Madrid albergase el pasados mes de noviembre el duelo entre los Miami Dolphins y los Washington Commanders.

El anuncio se hizo oficial a través de un vídeo en la cuenta oficial de 'Instragram' de NFL España, donde aparecen, junto a un 'Volvemos', lugares emblemáticos de la capital de España y con el extremo brasileño del Real Madrid Vinícius Jr dando la bienvenida de nuevo al evento: "Bienvenido a casa amigos de la NFL. See you at Bernabéu (Nos vemos en el Bernabéu".

El estadio del 15 veces campeón de Europa acogió el pasado 16 de noviembre el primer partido de la liga estadounidense en España, un Dolphins-Commanders que terminó con victoria de los primeros, que ejercieron de locales, por 19-16 tras una prórroga.

