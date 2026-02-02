Alberto González: "No vamos simplemente a cumplir el expediente"

El entrenador del Albacete, Alberto González, compartió que las noches previas al crucial encuentro copero las ha pasado anotando ideas que surgen inesperadamente, en ocasiones sobre charlas motivacionales y en otras pensando en ajustes tácticos. Según detalló el medio de comunicación que cubrió la rueda de prensa previa al partido, el técnico malagueño expuso cómo esas reflexiones reflejan la preparación minuciosa y el compromiso colectivo de su plantel de cara al enfrentamiento contra el FC Barcelona en los cuartos de final de la Copa del Rey Mapfre 2025-26, partido que se disputará en el estadio Carlos Belmonte.

De acuerdo con la información proporcionada por la fuente, González insistió en que el objetivo del equipo va mucho más allá de una comparecencia rutinaria o protocolaria. El técnico remarcó que "no vamos a pensar en simplemente cumplir el expediente", subrayando que todo el enfoque de la plantilla está puesto en intentar superar la eliminatoria, tal como lo lograron en la ronda anterior cuando dejaron fuera al Real Madrid. Destacó que en el fútbol "puede pasar de todo" y recordó que cuando se trabaja bien, surgen oportunidades inesperadas que pueden inclinar la balanza.

La confianza y la ilusión predominan entre jugadores y cuerpo técnico, según reflejó González ante los medios en la previa del enfrentamiento. "La ilusión está intacta. Confiamos en nuestras posibilidades y vamos a poner todo lo que podamos de nuestra parte para sacar el partido adelante, como cualquier otro", afirmó el entrenador, para quien el equipo llega a este momento de la temporada en un estado óptimo tanto en forma deportiva como en confianza, después de haber conseguido cuatro partidos con la portería a cero y tres victorias en LaLiga Hypermotion.

El entrenador, oriundo de Málaga, compartió la naturaleza íntima del mensaje que dirigirá a sus futbolistas antes de que salten al césped. Explicó que aún no tiene definido qué palabras utilizará en la arenga previa, ya que para él es un asunto que se decide sobre la marcha y que debe conectar genuinamente con las emociones del último momento. Sí anticipó que buscará transmitir un empuje final de confianza y unión en una cita que define como clave para el equipo y la afición local.

Según precisó el medio, González también analizó el tipo de partido que espera ante el FC Barcelona. Para el técnico manchego, lo más probable es que el rival imponga su estilo y someta al Albacete, pero confía en que sus jugadores puedan construir una fortaleza defensiva compacta que les permita dificultar las oportunidades ofensivas de los catalanes o, al menos, limitar la cantidad y la claridad de las opciones de gol.

Al referirse al equipo dirigido por el Barça, González elogió la calidad individual y colectiva de los entrenados por el cuadro azulgrana. Destacó en particular el momento del delantero español Lamine Yamal, sobre quien recayó una mención especial al asegurar que "llega en un momento fino y muy bueno". Aún así, reconoció que el desafío es mucho mayor que la marca personal sobre un solo futbolista porque los barcelonistas "tienen una idea de juego muy trabajada y definida, en un gran momento". Según consignó la fuente, González remarcó que “ojalá solo se tuviera que parar a él, pero hay mucho más que parar”.

El entrenador explicó que la clave para intentar frenar al Barça está en el trabajo colectivo y en la solidaridad táctica de todos los jugadores. Enfatizó que los duelos individuales dejan al equipo manchego en desventaja, por lo que todo el planteamiento defensivo y de contención buscará responder como bloque a las ofensivas visitantes. “Solo se puede parar con el trabajo colectivo. Si nos la jugamos con duelos individuales tenemos más a perder que a ganar. Incluso haciendo las cosas muy bien, siempre hay el punto de suerte”, manifestó el técnico durante su atención a los periodistas.

Tal como publicó la fuente, el Albacete no es ajeno al entusiasmo que rodea el partido, tanto entre los jugadores como en la afición local. El propio González reconoció la responsabilidad que sienten en una eliminatoria de estas características, donde el foco está en mantener la ilusión y la competitividad en busca de consolidar otra sorpresa en el torneo, en línea con el resultado conseguido ante el Real Madrid en la ronda pasada.

El medio detalló además que el club manchego afronta el duelo en condiciones favorables, tras una buena racha defensiva en la competición local, lo que se suma a la moral alta del grupo por los recientes triunfos. La entidad y el cuerpo técnico sostienen una preparación específica basada tanto en el análisis del rival como en las dinámicas internas que han reforzado la autoconfianza del plantel de cara al reto contra uno de los favoritos del certamen.

Nuevamente, según reportó el medio, la estrategia para el partido contempla no solo la resistencia defensiva sino la búsqueda de momentos para sorprender al FC Barcelona apelando a la capacidad colectiva de sorprender y aprovechar situaciones inesperadas que puedan surgir durante la eliminatoria. González insistió en la idea de que los mayores logros en esta clase de encuentros se consiguen a través de un trabajo conjunto, la convicción en las posibilidades y la determinación de no renunciar a la ambición.

En definitiva, la convocatoria de ambos equipos para este encuentro de cuartos de final mantiene la atención centrada en el estadio Carlos Belmonte. Mientras la preparación del Albacete responde a una planificación detallada que incluye tanto el análisis minucioso del rival como el refuerzo de la moral grupal, la expectativa está orientada a que los manchegos puedan aprovechar el impulso de la afición y la experiencia reciente de superar a uno de los gigantes del fútbol español en una cita marcada por la esperanza y la competitividad, según la información publicada por la fuente.