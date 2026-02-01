Nadal felicita a Alcaraz por el "'Career Grand Slam'" y a Djokovic "por seguir haciendo historia"

El extenista español Rafa Nadal ha felicitado a Carlos Alcaraz por ganar el Abierto de Australia y "conquistar el 'Career Grand Slam'", además de resaltar el mérito del serbio Novak Djokovic "por seguir haciendo historia" con otra final en Melbourne.

"Enhorabuena, Carlos Alcaraz, por ganar el Abierto de Australia y conquistar el 'Career Grand Slam'!", escribió el balear, que estuvo presente en la final de este domingo en la Rod Laver Arena de Melbourne, en la red social X.

Además, tuvo palabras de cariño para Djokovic, que durante la ceremonia de trofeos se acordó del manacorí. "Felicidades a Novak Djokovic por alcanzar otra final en Melbourne y seguir haciendo historia en nuestro deporte. ¡Gracias por tus palabras durante la ceremonia!", concluyó.