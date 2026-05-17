La ONU achaca la crisis de hambruna que afecta a seis millones de personas en Somalia a la guerra en Irán

Naciones Unidas ha denunciado este viernes que más de seis millones de personas en Somalia carecen de alimentos suficientes, destacando que cerca de un tercio de los afectados son niños "con alto riesgo de contraer enfermedades o morir", una crisis humanitaria, según el organismo "agravada por los ataques de Estados Unidos contra Irán".

"El contexto humanitario en Somalia se está deteriorando más rápido de lo que habíamos proyectado y esperado. Los niños están pagando el precio más alto. Casi dos millones de niños pequeños sufren desnutrición aguda, lo que significa que están peligrosamente desnutridos y físicamente debilitados, lo que los coloca en alto riesgo de enfermedad o muerte", ha expresado el relator especial de la ONU para Somalia, George Conway.

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El relator ha instado a la comunidad internacional a actuar ante una emergencia de hambre en la que, asegura, "casi medio millón (de personas) están tan gravemente desnutridas que requieren tratamiento urgente para sobrevivir".

De esta misma manera, el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) ha destacado que, en numerosas zonas del país, la atención médica para tratar enfermedades derivadas de la desnutrición aguda ya no está disponible o se ha visto gravemente afectada por los retrasos en las cadenas de suministro.

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Según ha explicado el portavoz del organismo, Ricardo Pires, esta situación responde a las "constantes interrupciones logísticas que se están registrando en Oriente Medio".

Actualmente, casi una de cada tres personas en Somalia sufre inseguridad alimentaria crítica, de acuerdo con la última evaluación respaldada por la ONU a través de la Plataforma de Clasificación Integrada de la Seguridad Alimentaria en Fases (IPC).

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Dicho mecanismo define formalmente la hambruna como un escenario en el que al menos uno de cada cinco hogares padece una falta extrema de alimentos, enfrentando la inanición y la miseria, lo que deriva en niveles críticamente altos de desnutrición aguda y mortalidad.