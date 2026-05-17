Agencias

Alex Saab llega a Miami (EE.UU.) tras su deportación de Venezuela

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Miami/Washington (EE.UU.), 16 may (EFE).- El exministro venezolano Alex Saab aterrizó este sábado en un aeropuerto de Miami tras haber sido deportado por el Gobierno de Venezuela a Estados Unidos por la presunta comisión de delitos en dicho país, según informó el Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (SAIME).

EFE constató la llegada de Saab al aeropuerto de Opa-locka, en el condado Miami-Dade, escoltado por agentes del la DEA.

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"La medida de deportación fue adoptada tomando en consideración que el referido ciudadano colombiano se encuentra incurso en la comisión de diversos delitos en los Estados Unidos de América, tal como es público, notorio y comunicacional", señaló el SAIME en un comunicado publicado en Instagram. EFE

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