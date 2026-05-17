El resultado de Eurovisión 2026, ganado contra todo pronóstico por Bulgaria

Viena, 16 may (EFE).- Bulgaria, con la cantante Dara y su canción 'Bangaranga' fue la gran ganadora este sábado del Festival de Eurovisión 2026, una edición marcada por el boicot de cinco países, entre ellos España, por la presencia de Israel en medio de la crisis en Gaza.
Este el resultado final de la 70 edición del principal concurso de la canción del mundo, celebrada en Viena:
PUBLICIDAD
Bulgaria: Dara ('Bangaranga') 516 puntos
Israel: Noam Bettan ('Michelle') 343
PUBLICIDAD
Rumanía: Alexandra Căpitănescu ('Choke Me') 296
Australia: Delta Goodrem ('Eclipse') 287
PUBLICIDAD
Italia: Sal Da Vinci ('Per sempre sì') 281
Finlandia: Linda Lampenius & Pete Parkkonen ('Liekinheitin') 279
PUBLICIDAD
Dinamarca: Søren Torpegaard Lund (‘Før vi går hjem') 243
Moldavia: Satoshi ('Viva, Moldova!') 226
PUBLICIDAD
Ucrania: Leléka (‘Ridnym') 221
Grecia: Akylas ('Ferto') 220
PUBLICIDAD
Francia: Monroe ('Regarde!') 158
Polonia: Alicja ('Pray') 150
PUBLICIDAD
Albania: Alis ('Nân') 145
Noruega: Jonas Lovv ('Ya Ya Ya') 134
PUBLICIDAD
Croacia: Lelek ('Andromeda') 124
República Checa: Daniel Zizka ('Crossroads') 113
Serbia: Lavina ('Kraj mene') 90
Malta: Aidan ('Bella') 89
Chipre: Antigoni ('Jalla') 75
Suecia: Felicia ('My System') 51
Bélgica: Essyla ('Dancing on the Ice') 36
Lituania: Lion Ceccah ('Sólo quiero más') 22
Alemania: Sarah Engels ('Fire') 12
Austria: Cosmó ('Tanzschein') 6
Reino Unido Look Mum No Computer: ('Eins, Zwei, Drei') 1. EFE
(foto)