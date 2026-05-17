Hamás lamenta muerte de su comandante y advierte que la resistencia seguirá pese a ataques israelíes

El Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) ha manifestado este sábado su pesar por la muerte de Izz al Din Haddad , comandante general de las Brigadas Ezzeldín al Qassam, quien falleció el viernes por la noche junto a su esposa, su hija y otros civiles en un ataque israelí en la Franja de Gaza.

En un comunicado difundido este sábado, el grupo ha destacado que Haddad, conocido como 'Abu Suhaib', había dedicado gran parte de su vida a la resistencia y la formación militar, y se le consideraba uno de los comandantes más relevantes durante la operación denominada "Inundación de Al Aqsa", según declaraciones recogidas por el diario 'Filastin', afín al grupo.

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Hamás ha recordado además que el líder había perdido anteriormente a dos de sus hijos y a su yerno en enfrentamientos con las fuerzas israelíes.

El movimiento ha calificado la acción de Israel como parte de su política de "atacar a los líderes de la resistencia e intentar presionarlos política y sobre el terreno", y ha subrayado que estas acciones "no lograrán doblegar la voluntad del pueblo palestino ni disuadirlo de continuar la resistencia".

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Así las cosas, Hamás ha instado a la comunidad internacional y a los Estados mediadores a actuar para detener lo que considera "crímenes y violaciones" contra la población palestina, así como a exigir el cumplimiento de los acuerdos vigentes.

Por su parte, Osama Hamdan, líder del movimiento, ha afirmado que el asesinato del comandante representa una clara infracción del alto el fuego y una estrategia para forzar la rendición del movimiento.

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En declaraciones recogidas por Palestine Online y Filastín, Hamdan subrayado en que "la resistencia dispone de opciones en caso de que la ocupación declare fracasado el proceso de negociación", y que la prioridad de Hamás es proteger los intereses del pueblo palestino. Según Hamdan, la escalada israelí podría generar respuestas palestinas y reacciones más amplias a nivel regional.

El grupo islámico ha concluido su comunicado señalando que la sangre de sus líderes y mártires continuará siendo "combustible para la batalla de liberación" y ha reiterado su compromiso con la yihad y la resistencia hasta alcanzar los objetivos del pueblo palestino.

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Por su parte, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán ha condenado también de manera contundente el asesinato de Izz al Din Haddad y sus familiares, un crimen que ha atribuido al "ente sionista".

En un comunicado publicado por la emisora pública iraní, IRIB, Teherán ha transmitido sus condolencias a la dirección de Hamás, al pueblo palestino y "a todos los musulmanes y a los libres del mundo" por la pérdida del comandante, al que ha descrito como un símbolo del espíritu de resistencia palestino.

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Desde Irán, se ha afirmado que estas "operaciones de asesinato sionistas son parte del plan criminal sionista destinado a borrar Palestina", insistiendo en la idea de que Estados Unidos es "cómplice" de los crímenes de Israel al ser su principal proveedor de armamento, financiación y apoyo político. Según la declaración, la eliminación de líderes y élites palestinas refleja la "impotencia y desesperación del enemigo sionista frente al espíritu de resistencia" y no debilitará el camino de la resistencia ni su enfoque estratégico.

El comunicado concluye señalando que la muerte de figuras como Haddad reforzará, en opinión de Teherán, la determinación del pueblo palestino y de los movimientos de resistencia en la región, reiterando que estas pérdidas se transforman en "un estímulo para continuar la lucha hasta alcanzar los objetivos nacionales y de liberación".

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