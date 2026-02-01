Agencias

La española Sorribes estrena el casillero de victorias en Cluj-Napoca

La tenista española Sara Sorribes venció este domingo (6-2, 7-5) a la búlgara Viktoriya Tomova en su debut en el torneo WTA 25 de Cluj-Napoca (Rumanía), su primer triunfo de 2026.

La castellonense, que retomó su carrera el pasado noviembre tras un parón de siete meses como descanso mental, ganó su primer partido WTA de la temporada, después de dos derrotas ITF este mes de enero, para citarse en octavos de final con la china Yuan Yue.

Sorribes tuvo que sudar durante casi dos horas para hacerse con la victoria, con autoridad en el primer set después de ceder su saque en el primer juego. Igualmente, en el segundo acto la española fue a remolque, pero tanto Tomova como ella se hicieron daño al resto y Sorribes sacó el billete a la siguiente ronda en ese intercambio de golpes, con cinco 'breaks'.

