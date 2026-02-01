Hiba Abouk destapa su realidad: "Empecé a ir al psicólogo cuando gané dinero"

No es que hablar de la salud mental esté de moda, es que afortunadamente cada vez que se van rompiendo más tabúes a la hora de hablar de esta epidemia silenciosa que cada vez afecta a más personas. Y uno de esos tabúes es precisamente el hecho de que rostros conocidos utilicen su voz para hablar no sólo de sus emociones, sino de las dificultades que tienen para acceder a un especialista, si no es con una buena economía. La última en contarlo ha sido la actriz Hiba Abouk, que considera el cuidado de la salud mental algo "fundamental": "Es como cuidarse la salud física".

Sin ir más lejos, la protagonista de la serie 'El príncipe' explica que desde siempre ha considerado que era algo bastante importante: "Me parece fundamental para todo el mundo, quien tenga problemas y quien no. Es muy raro encontrar a una persona que no tenga problemas, pero las hay, las hay".

Hiba Abouk es consciente de la realidad que se vive en cuanto al acceso a los especialistas que cuidan de la salud mental y a la problemática que existe: "ahora mismo ya la seguridad social te lo puede cubrir también, pero antes no. Entonces, había que tener dinero para ir al psicólogo. Si no, era un lujo que no te podías permitir". Habla con conocimiento de causa y gracias a su trabajo en el mundo de la interpretación y a hacerse un nombre en el cine y en la televisión, empezó a ir a terapia "cuando gané dinero".