Israel detiene a unos 175 activistas tras abordar la flotilla en aguas internacionales en el Mediterráneo

Las autoridades de Israel han anunciado este jueves la detención de alrededor de 175 activistas que iban a bordo de embarcaciones de la Global Sumud Flotilla interceptadas de madrugada en aguas internacionales al sur de Grecia, a unos mil kilómetros de las costas de la Franja de Gaza e Israel.

"Aproximadamente 175 activistas procedentes de más de 20 embarcaciones de la flotilla de preservativos se dirigen ahora tranquilamente a Israel", ha dicho el Ministerio de Exteriores israelí en un mensaje en redes sociales, horas después de afirmar que a bordo de una de las embarcaciones asaltadas había "condones y droga".

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Asimismo, ha publicado un vídeo en el que puede verse a "activistas pasándolo bien a bordo de los buques israelíes", después de que la propia Global Sumud Flotilla haya denunciado que las tropas israelíes han interceptado un total de 22 embarcaciones, con 36 aún navegando en los alrededores de la isla griega de Creta.

La propia flotilla ha subrayado que las tropas israelíes que abordaron decenas de sus embarcaciones en el mar Mediterráneo han "inutilizado sus motores" y dejado a sus tripulaciones atrapadas "ante la proximidad de una tormenta masiva", lo que ha descrito como "una trampa mortal".

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La flotilla tomó el testigo de la abordada en aguas internacionales por las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) en octubre de 2025, poco después de superar el umbral alcanzado en apenas cuatro meses antes por el buque 'Madleen', igualmente interceptado por tropas israelíes.