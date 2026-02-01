Al menos cinco heridos, incluido un niño, en un tiroteo durante un desfile de Mardi Gras en Louisiana

Al menos cinco personas, entre ellas un menor de seis años, han resultado heridas este sábado tras un tiroteo registrado durante un desfile de Mardi Gras en la localidad de Clinton, en el estado estadounidense de Louisiana, un suceso que ha desatado el pánico entre los asistentes y ha llevado suspensión inmediata del evento.

El tiroteo ha tenido lugar a mediodía, poco después de que diera comienzo el desfile conocido como Mardi Gras en el País, según ha informado el sheriff de East Feliciana, Jeff Travis, y así lo ha recogido la prensa local. Disparos repentinos han obligado a los asistentes a huir en busca de refugio mientras las fuerzas de seguridad intervenían en la zona.

Travis ha comunicado que los agentes han descubierto a tres personas que portaban armas de fuego en las inmediaciones del desfile y que todas ellas han sido detenidas, si bien aún no se ha determinado si guardan relación directa con el ataque.

Por el momento, no han trascendido más detallados sobre la identidad de las víctimas, así como tampoco sobre su estado de salud. Sin embargo, se espera que todos los afectados sobrevivan, ha indicado el subdirector de la policía criminal de la oficina del sheriff, Bill Cox, en declaraciones recogidas por el diario regional 'The Advocate'.

El gobernador de Louisiana, Jeff Landry, ha reaccionado al suceso a través de un mensaje publicado en redes sociales en el que ha tildado lo ocurrido de "absolutamente horrible e inaceptable".

La investigación ha caído en manos de la Oficina del Sheriff de East Feliciana, que contará con el apoyo de la Policía Estatal de Luisiana y de otros cuerpos de seguridad locales.

Las autoridades han solicitado la colaboración ciudadana y han pedido a cualquier persona que tenga fotografías o vídeos del tiroteo o de las zonas aledañas que los compartiera con el equipo a cargo de la investigación a fin de esclarecer lo sucedido lo antes posible.