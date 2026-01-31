.Izquierdo (PAR) reitera el rechazo a Mercosur y al trasvase

El candidato del Partido Aragonés a la Presidencia de Aragón, Alberto Izquierdo, ha reclamado este sábado, en Huesca, "la dignificación de la agricultura" y ha mostrado "nuestro auténtico y absoluto rechazo" al Tratado UE-Mercosur, así como al trasvase de aguas de la cuenca del Ebro que otros plantean.

Izquierdo ha mantenido una reunión en la capital altoaragonesa con representantes de la Plataforma Huesca Es Agricultura y Ganadería (HEGA)), en la que ha participado también María Ángeles Roca, la cabeza de lista del Partido Aragonés a las Cortes de Aragón por Huesca, María Ángeles Roca, así como otros cargos del PAR.

El candidato a la Presidencia de Aragón por el Partido Aragonés ha señalado que "hemos mantenido una reunión con el sindicato HEGA para hablar de Mercosur, para mostrar nuestro auténtico y absoluto rechazo. Somos el único partido político que lleva en su programa electoral el rechazo expreso a Mercosur. Algunos dicen que están en contra, pero los únicos que lo llevamos en contra somos nosotros".

Asimismo, Alberto Izquierdo ha incidido en que "reclamamos la dignificación de la agricultura. El Gobierno de Aragón no es un departamento de policía y los agricultores lo sentimos como eso. Necesitamos un Gobierno de Aragón que nos acompañe, que las oficinas comarcales agroambientales sean un elemento de ayuda, no un elemento de investigación".

En ese sentido, el candidato aragonesista ha afirmado que "un agricultor no es culpable, solo por el hecho de serlo. La profesión del agricultor y del ganadero, de la agricultora y de la ganadera, tiene que ser digna, tiene que ser respetada y respetable". Izquierdo ha sido tajante al señalar que "Mercosur va a arruinar el campo español, especialmente el campo aragonés. Somos grandes productores de carne, grandes productores de carne de ternera y carne de cordero, que precisamente son los que se van a llevar el mayor golpe.

Reclamamos que el Gobierno de España ponga ya en marcha a medias correctoras para proteger a los agricultores y los ganaderos aragoneses y que el Gobierno de Aragón no se ponga de perfil, que es algo que se les da muy bien".

El candidato del PAR ha citado como ejemplo que "hemos visto alguno pasear en tractor, como el que va en taxi. Que lo coja, que pase unos días en él. Seguro que va a entender lo difícil que es ser agricultor".

Por último, en referencia al trasvase del Ebro, Alberto Izquierdo ha sido tajante al dirigirse a "los que se quieren llevar el agua de Aragón. Yo les digo que tengan un poco más de vergüenza y que no vuelvan por aquí".