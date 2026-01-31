Corea del Sur despide al ex primer ministro surcoreano Lee Hae Chan en un multitudinario funeral

Corea del Sur ha dado este sábado su último adiós al ex primer ministro surcoreano Lee Hae Chan, fallecido el pasado domingo a los 73 años, en un multitudinario funeral presidido por el presidente Lee Jae Myung; la primera dama, Kim Hea Kyung; el presidente de la Asamblea Nacional, Woo Won-shik, y el primer ministro, Kim Min Seok, todos ellos sentados en primera fila junto a los familiares del difunto.

"Defendió la democracia (...) y allanó el camino para que sus subordinados entraran en la política demostrando la competencia de las fuerzas democráticas", ha expresado el primer ministro Kim durante su intervención durante la ceremonia, en la que ha presentado al ex primer ministro como un "modelo a seguir" con el que "tanto la democracia como la nación" están "en deuda", según ha recogido la agencia de noticias Yonhap.

Por su parte, Woo ha subrayado que "el nombre Lee Hae Chan", junto a quien fue encarcelado en 1982 por participar en protestas prodemocráticas, "es en sí mismo historia de la democracia" de Corea del Sur.

Al acto, que ha dado comienzo a las 09.00 horas (hora local), han acudido también el vicepresidente de la Asamblea, Joo Ho-young, y el líder del gobernante Partido Democrático (PD), Jung Chung-rai, así como los líderes de otras formaciones minoritarias, como el Partido de Reconstrucción de Corea o el Partido Progresista.

Lee, ahora vicepresidente sénior del Consejo Asesor para la Unificación Pacífica (PUAC), falleció en un hospital de Ciudad Ho Chi Minh, en Vietnam, alrededor de las 14.48 (hora local) del pasado domingo tras sufrir un paro cardíaco durante una visita de negocios, según informaron las autoridades surcoreanas.

El ex primer ministro se había quejado de síntomas gripales antes de partir hacia el país asiático el jueves anterior y se preparaba para regresar a casa el viernes tras un notable deterioro de su estado de salud.

Lee fue trasladado a urgencias el viernes tras experimentar dificultad para respirar mientras esperaba su vuelo de regreso en el Aeropuerto Internacional de Tan Son Nhat en Ciudad Ho Chi Minh. Sufrió un paro cardíaco durante el traslado al hospital y otro en el mismo hospital.