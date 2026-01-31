Al menos siete muertos en dos explosiones de gas en ciudades de Irán

Al menos cinco personas han muerto en una explosión de gas en la ciudad de Bandar Abbas y dos más han fallecido en otra explosión, también atribuida a gas, en Ahvaz, según han informado los medios oficiales iraníes.

En el incidente más grave, el de Ahvaz, el vicefiscal de la región de Juzestán, Hamid Nasseri, ha confirmado la muerte de cinco personas y dos más heridas tras la explosión ocurrida en el barrio de Kianshahr.

"Hoy ha ocurrido una explosión de gas en un edificio residencial de la calle Laleh 3, en Kianshahr, Ahvaz. Inmediatamente después del anuncio del incidente un representante de la Fiscalía se ha presentado en el lugar", ha apuntado, según recoge la televisión pública iraní IRIB.

La investigación inicial apunta a una fuga de gas, ha reseñado. "Hay expertos y personal judicial intentando determinar la causa exacta del accidente y la posibilidad de una negligencia. Si se descubren irregularidades, habrá acciones legales", ha advertido.

Por otra parte, en Bandar Abbas, el puerto más importante del sur del país, dos personas han muerto y trece más han resultado heridas por otra explosión en un edificio de viviendas que ha afectado además a otros inmuebles.

El director del Departamento de Gas de Bandar Abbas, Yavad Shahabi, ha explicado que el edificio, ubicado en el bulevar Moalem, tenía suministro de gas municipal. "El edificio afectado tenía suministro de gas desde 1983 y su instalación estaba autorizada. Había 33 conexiones de gas en este edificio", ha explicado.

El Departamento de Bomberos de Bandar Abbas ha informado de que la causa inicial contemplada para la explosión es una fuga y acumulación de gas.

Momentos después de estas explosiones se ha difundido información en redes sociales sobre que el objetivo era el cuartel general de la Guardia Revolucionaria en Bandar Abbas, pero esta institución lo ha desementido en un comunicado publicado por la agencia de noticias Fars, vinculada al propio cuerpo militar e ideológico de élite iraní.

"No ha habido ningún ataque de dron contra el cuartel general de la Armada de la Guardia Revolucionaria en (la provincia de) Hormuzgán y no hay ningún edificio de la Armada dañado", ha señalado.