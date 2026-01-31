Al menos 20 muertos en combates entre el Ejército y el M23 en el este de República Democrática del Congo

Al menos 20 miembros de la sección Twingwaneho de la milicia del Movimiento 23 de Marzo (M23) han muerto en combates con el Ejército en Uvira, en la provincia de Kivu del Sur, en el este de República Democrática del Congo, según han informado las Fuerzas Armadas.

Un portavoz militar, el subteniente Mbuyi Kalonji, ha explicado este sábado que los combates se produjeron el pasado jueves y que en los mismos resultaron además heridos varios milicianos rebeldes. Tras los mismos se recuperaron 21 armas de diverso calibre, informa el portal de noticias congoleño 7sur7.

Kalonji ha resaltado que se han recuperado posiciones consideradas rutas estratégicas hacia Milima, Mukera, Kanguli, Magorore, Bibokoboko y el centro de Baraka, en el territorio de Fizi.

Mientras, continúan las "labores de limpieza" en la ciudad de Uvira, donde fueron atacadas instalaciones públicas con minas y bombas por parte de miembros del M23. El pasado miércoles murieron tres personas y diez más resultaron heridas por la explosión de una bomba en un mercado de la localidad.

El M23 anunció el pasado 18 de enero la retirada de todas sus fuerzas de Uvira, ciudad que tomó a finales del año pasado para después anunciar en un primer momento su retirada como gesto de buena fe hacia las negociaciones internacionales para resolver el conflicto en el este del país.

El M23 está enfrentado al Ejército en el marco del conflicto desatado a finales de 2024. La formación controla partes de Kivu Norte y Kivu Sur, incluidas sus capitales.