Se eleva a 46 las víctimas del accidente de Adamuz (Córdoba)tras la muerte de una mujer ingresada en la UCI

El número de víctimas mortales vinculadas a la provincia de Huelva aumentó a 28 tras la muerte confirmada de una mujer originaria de La Palma del Condado que permanecía internada en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital Reina Sofía de Córdoba. Según informó Europa Press, la paciente se encontraba ingresada desde el 18 de enero debido a politraumatismos y lesiones pulmonares sufridas durante el accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba), que tuvo lugar el pasado domingo. Este deceso eleva a 46 el total de fallecidos como consecuencia de dicho siniestro, además de reducir la cifra de hospitalizados.

Europa Press detalló que esta mujer es la tercera vecina de La Palma del Condado en fallecer como consecuencia del accidente ferroviario, después de que un matrimonio de la misma localidad fuese identificado entre los primeros fallecidos. Tras este último fallecimiento, la cifra total de heridos hospitalizados disminuyó a 16 personas, según datos proporcionados por el Servicio Andaluz de Salud (SAS) a la Agencia de Emergencias de Andalucía (EMA).

El parte oficial de hospitalizaciones y altas, recogido por Europa Press, refleja que hasta la fecha se han producido 109 altas hospitalarias relacionadas con el accidente. Permanecen ingresados 15 adultos y un menor. Además, se sumó una nueva alta de un adulto en el Hospital Cruz Roja y se trasladó a otro paciente adulto desde la UCI del Hospital Reina Sofía a la planta de hospitalización, lo que representa un avance en el estado clínico de algunos afectados.

Respecto a la distribución de los pacientes en diferentes centros de salud de Andalucía, Europa Press explicó que 13 personas continúan en planta, de las cuales 12 son adultos y uno es menor. Seis de los adultos están en el Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba; tres en el Hospital Infanta Elena de Huelva; dos en el Hospital Juan Ramón Jiménez de Huelva; uno en el Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla y uno más en el Hospital Vithas Málaga. El único menor hospitalizado en planta sigue internado en el Reina Sofía.

Entre los pacientes que permanecen en estado más delicado, un adulto sigue en la UCI del Hospital Reina Sofía y otro en el Hospital San Juan de Dios de Córdoba. Según reportó Europa Press, otros traslados incluyeron el cambio de un adulto entre el Hospital Cruz Roja de Córdoba y el Hospital Infanta Elena de Huelva.

El día previo al fallecimiento se celebró en Huelva una misa funeral en memoria de las víctimas mortales del accidente, una ceremonia en la que la comunidad local se reunió para rendir homenaje a quienes perdieron la vida en el siniestro. Según publicó Europa Press, tras estos acontecimientos, la provincia de Huelva se mantiene como la más afectada por el número de víctimas relacionadas directamente con el accidente ferroviario ocurrido en Adamuz.

Las cifras detalladas reflejan la magnitud del impacto del siniestro tanto en el balance de heridos como de víctimas mortales, así como en la presión asistencial a los hospitales de Córdoba, Huelva, Sevilla y Málaga. Los informes aportados por el SAS y recogidos por Europa Press muestran una dinámica de constante actualización en el estado de los supervivientes, con altas hospitalarias progresivas y traslados según la evolución de la salud de los afectados.

Los datos oficiales siguen actualizándose en función de la evolución médica de los pacientes y los movimientos entre los distintos centros sanitarios andaluces. El recuento de personas ingresadas y de altas hospitalarias mantiene bajo seguimiento a las familias y autoridades sanitarias. La Agencia de Emergencias de Andalucía se coordina con los hospitales para monitorear las necesidades y la respuesta ante situaciones críticas, según informó Europa Press.