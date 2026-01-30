Agencias

Riedel, Expósito y Kike García, novedades en el Espanyol; Parada y Calebe, en el Alavés

Cornellà de Llobregat (Barcelona), 30 ene (EFE).- El Espanyol presenta las novedades del central Clemens Riedel, el centrocampista Edu Expósito y el delantero Kike García en su once inicial contra al Alavés en el RCDE Stadium, mientras que en el equipo vitoriano el lateral Víctor Parada y el centrocampista Calebe son las caras nuevas.

El anfitrión saltará al terreno de juego con Dmitrovic; Riedel, Calero, Cabrera, Carlos Romero; Urko, Edu Expósito, Terrats, Jofre; Kike García y Roberto Fernández.

El conjunto visitante empezará el partido con Sivera; Otto, Protesoni, Pacheco, Parada; Blanco, Ibáñez, Calebe, Aleñá; Toni Martínez y Boyé. EFE

