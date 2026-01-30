Madrid Fusión 2026: Viajar a Lima, el Amazonas o la costa norte peruana a través del paladar

El chef Omar Malpartida, junto a Luis Arévalo, ofreció al público de IFEMA una visión contemporánea de la cocina amazónica peruana combinando ingredientes autóctonos y prácticas agrícolas sostenibles. Según informó PROMPERÚ a través de un comunicado destacado por el medio, la última jornada de Madrid Fusión 2026 reunió a miles de visitantes profesionales y aficionados que recorrieron, mediante demostraciones culinarias, la diversidad gastronómica de Lima, la Amazonía y la costa norte del Perú. La participación peruana en el evento suscitó interés internacional sobre los sabores tradicionales y actuales que distinguen al país andino a nivel mundial.

Durante los tres días del congreso, el espacio de Perú se identificó por su ambientación en una taberna limeña de 100 metros cuadrados, donde se propuso un viaje sensorial a la ciudad de Lima. Según detalló PROMPERÚ, la capital peruana recibió el reconocimiento como Mejor Ciudad Culinaria de América Latina en 2025, de acuerdo con los World Culinary Awards, lo que posiciona a Lima como principal destino gastronómico en la región. Los chefs Paula Gutiérrez y Roberto Suhuay lideraron la reinterpretación de platillos limeños desde perspectivas contemporáneas, sumando a las presentaciones de John Torres sobre la tradición del pan y el café limeños dentro de la identidad local.

El segundo día giró en torno a la cocina amazónica. De acuerdo con la información proporcionada por PROMPERÚ, Cindy Reategui expuso un proyecto enfocado en la innovación dentro de la Amazonía peruana, que busca el equilibrio entre la preservación de las tradiciones, la biodiversidad y el impulso económico para las mujeres indígenas empleando agricultura regenerativa. Tras su exposición, Omar Malpartida y Luis Arévalo, ambos ampliamente reconocidos en el ámbito culinario español, ofrecieron degustaciones que resaltaron ingredientes y sabores exóticos provenientes de la selva peruana.

La costa norte del país ocupó el centro de atención en la jornada final, tomando protagonismo la cocina de regiones como Lambayeque, Piura y Tumbes. Según consignó PROMPERÚ en la información remitida, este segmento se caracterizó por la confluencia de sabores intensos y la utilización de productos emblemáticos como el culantro y la chicha de jora, representando fielmente la herencia mochica y precolombina. Los chefs Robert Richter y Juan Alfonso Urrutia colaboraron en un almuerzo a cuatro manos, en el cual se incluyó café peruano, consolidando la apuesta por visibilizar el potencial culinario del norte peruano y el valor de la cocina nikkei.

PROMPERÚ subrayó que el cierre de Madrid Fusión 2026 fue acompañado por la presencia del embajador del pisco Johnny Schuler y el especialista en café Harry Neira, quienes reforzaron la imagen de Perú como país de rica tradición y vanguardia en el sector de bebidas. Esta participación sostuvo la posición de Perú como Mejor Destino Culinario del Mundo en los World Travel Awards, según detalló el comunicado del ente promotor.

Durante el evento, la oferta peruana no solo incluyó demostraciones de recetas tradicionales y contemporáneas, sino que también exhibió el papel de la gastronomía como motor de desarrollo y conexión cultural. Según reportó PROMPERÚ, los visitantes de Madrid Fusión destacaron la propuesta de Perú como un elemento diferenciador, invitando a los asistentes a experimentar la riqueza del país in situ.

El encuentro en IFEMA marcó la culminación de una agenda intensiva de presentaciones, degustaciones y charlas, donde los representantes peruanos compartieron técnicas, procesos y experiencias que delinean las diferentes vertientes de la cocina nacional. Tal como comunicó PROMPERÚ, la acogida de la delegación en las tres jornadas refleja la continua consolidación de Perú como referencia mundial en gastronomía, despertando el interés de nuevos públicos y fortaleciendo los lazos con la comunidad internacional del sector gastronómico.