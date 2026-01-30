Los ucranianos reciben con alivio una tregua energética de duración incierta

Kiev, 30 ene (EFE).- El cese temporal de los ataques al sistema energético ucraniano anunciado el jueves por la tarde por el presidente de EE.UU., Donald Trump, empezó a materializarse la pasada noche y ha sido recibido con alivio en Ucrania, donde millones de personas han vivido las últimas semanas sin luz ni calefacción durante días por los bombardeos rusos.

"Muy bien, ¡claro! ¡Nos estamos congelando!", dijo a EFE Ira, una joven estudiante de Kiev al responder a la pregunta de qué le parecía esta tregua.

Trump dijo el jueves que Putin había accedido a dejar de atacar durante una semana las infraestructuras de Kiev y otras regiones de Ucrania.

El líder estadounidense hizo alusión a las temperaturas extremadamente bajas que registra estos días Ucrania y dio a entender que la tregua supondría una pausa en los ataques a las centrales y las subestaciones eléctricas que suministran electricidad a la población y calientan el agua de la calefacción central que funciona en la mayoría de bloques de viviendas en Ucrania.

Pero el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, corrigió posteriormente el plazo mencionado por Trump y explicó que la tregua unilateral declarada por Rusia no se extenderá en principio más allá del domingo, cuando los negociadores de Kiev y Moscú tienen previsto reanudar en Abu Dabi con mediación de EE.UU. las reuniones trilaterales de paz que empezaron a finales de la semana pasada en la misma capital de los Emiratos.

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, ha declarado que Ucrania se suma a la tregua y se abstendrá de golpear infraestructuras energéticas en Rusia mientras el Kremlin no ordene la reanudación de los ataques al sistema energético ucraniano.

Zelenski también ha confirmado que, por primera vez en las últimas semanas, no se registró la pasada noche ningún ataque ruso a infraestructuras energéticas ucranianas.

La temperatura mínima en Kiev y otros lugares de Ucrania es este viernes de 12 grados bajo cero.

Según la previsión meteorológica, los termómetros bajarán el domingo y el lunes hasta los -26 grados en la capital, donde centenares de bloques de viviendas siguen sin calefacción después de que el último gran ataque ruso al sistema energético dejara al 80 % sin suministro eléctrico el pasado sábado.

Ucrania vive en este comienzo de año su invierno más frío de los últimos lustros, y las temperaturas han llegado ya este mes a rozar los 20 grados bajo cero cuando millones de personas en Kiev y otras ciudades del país estaban sin calefacción y prácticamente todo el día a oscuras por los efectos de la campaña de ataques rusos.

Para garantizar cuanto antes el suministro de luz y calefacción al mayor número posible de apartamentos, empresas y servicios públicos, los socios de Ucrania han vuelto a movilizarse para enviar equipamiento que cubra el déficit provocado los destrozos en el sistema que causan los bombardeos mientras los especialistas reparan las infraestructuras que aún tienen arreglo.

El Gobierno ucraniano ha informado en los últimos días de la llegada a Kiev de unidades de cogeneración, generadores y calderas industriales capaces de garantizar el suministro a cientos de miles de hogares donadas por Gobiernos como los de Alemania e Italia y por donaciones privadas desde países como Polonia e incluso Angola.

"Desde un punto de vista pragmático es algo bueno, porque es lo que necesita Kiev y lo que necesita Ucrania para reparar las infraestructuras energéticas de las ciudades y que la gente tenga calefacción, agua y luz", dijo a EFE el cadete militar ucraniano Oleg Grishchak, que teme, sin embargo, que los bombardeos a este tipo de instalaciones se reanuden pronto.

Como la mayor parte de los ucranianos, Grishchak no cree que el presidente ruso, Vladímir Putin, tenga intenciones de poner fin a la guerra, y discrepa de quienes ven en la tregua temporal energética que pactó con Trump un paso hacia la paz.

"Nosotros en Kiev tenemos una percepción distinta", afirmó Grishchak.

Zelenski insistió este viernes en que Ucrania no está dispuesta a renunciar a la parte de su región oriental de Donetsk -de la que Rusia controla más del 75 %- que no ha perdido en el campo de batalla como exige el Kremlin como condición innegociable para la paz.

En su rueda de prensa de este viernes, el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, reprochó además a Zelenski que siga aspirando a recuperar la central nuclear de Zaporiyia, ocupada por Rusia desde el comienzo de la guerra.

"La dinámica en el frente habla por sí sola y no hay mucho más que decir", declaró el portavoz de Putin, que busca obtener en las negociaciones la parte de Donetsk que no ha logrado por el momento conquistar su Ejército.

Marcel Gascón