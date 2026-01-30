La inteligencia artificial marcará la competitividad de las empresas españolas en 2026, advierte AI-Network

La inteligencia artificial se ha convertido en uno de los principales vectores de competitividad para las empresas, pero su verdadero impacto no llegará solo por la adopción tecnológica, sino por la capacidad de las organizaciones para transformar sus modelos de negocio, sus procesos y su cultura. De cara a 2026, el reto ya no es experimentar, sino escalar, gobernar y generar valor real a partir de la IA.

"Estamos entrando en una nueva fase en la que la inteligencia artificial deja de ser un laboratorio de pruebas para convertirse en una infraestructura estratégica del negocio", afirma Tomás Martínez Buero, presidente de AI-Network. "Las empresas que entiendan esto y apuesten por una integración consciente, responsable y alineada con sus objetivos tendrán una ventaja competitiva clara frente a las que se queden en pilotos o usos aislados", ha apostillado.

Según Martínez Buero, uno de los grandes aprendizajes del mercado es que la tecnología, por sí sola, no garantiza resultados. "La clave está en el liderazgo. La IA exige nuevas estructuras de gobernanza, decisiones estratégicas claras y una implicación directa de la alta dirección. En 2026 veremos cómo las compañías más avanzadas son aquellas que han situado la IA en la agenda del comité de dirección, no solo en el área tecnológica", explica el directivo.

En este contexto, la colaboración entre empresas, expertos y administraciones públicas se perfila como un factor determinante. "España tiene una oportunidad enorme si es capaz de combinar talento, regulación inteligente y colaboración público-privada. La IA no va solo de eficiencia; va de construir modelos más resilientes, sostenibles y competitivos", añade el presidente de AI-Network.

Por su parte, Juan Antonio Sáez, secretario de la asociación, director de Proyectos y Relación con Empresas de AI-Network, subraya que uno de los grandes desafíos para los próximos años será pasar del discurso a la ejecución: "Muchas organizaciones ya son conscientes del potencial de la IA, pero todavía existe una brecha entre la ambición y la realidad. El foco en 2026 estará en cómo escalar casos de uso, cómo integrar la IA en los procesos críticos y cómo medir su impacto en términos de negocio".

Sáez destaca también la importancia de preparar a las personas para este cambio. "La adopción de la IA no es solo tecnológica, es humana. Las empresas que inviertan en formación, alfabetización digital y acompañamiento del talento serán las que realmente consigan aprovechar las oportunidades. La IA bien utilizada aumenta la productividad, mejora la toma de decisiones y libera tiempo para tareas de mayor valor", apostilla.

En cuanto a las tendencias que marcarán el corto plazo, Sáez apunta a una mayor atención en aspectos como la gobernanza, la calidad del dato y la seguridad, y reitera que se avanza "hacia un escenario en el que la IA será cada vez más transversal y, por tanto, más crítica". "La confianza, la ética y el cumplimiento normativo serán elementos diferenciales, no frenos al crecimiento", concluye.

AI DIRECTORS CONGRESS 2025

Estas reflexiones se alinean con las conclusiones extraídas del AI Directors Congress 2025, el encuentro anual organizado por AI-Network, que reunió en Madrid a más de 160 directivos de compañías líderes para debatir sobre el presente y el futuro de la inteligencia artificial aplicada al negocio.

El congreso, celebrado en el espacio CO Studio de Prosegur, contó con la participación de altos directivos, expertos y representantes institucionales, entre ellos la directora general de Inteligencia Artificial, Aleida Alcaide, y abordó el impacto de la IA en áreas clave como marketing y ventas, operaciones, finanzas, recursos humanos, legal e infraestructura tecnológica.

El evento consolidó a AI-Network como la asociación profesional de referencia en inteligencia artificial en España y cerró su edición con la entrega de los Premios AI-Network, que reconocen los proyectos corporativos más destacados del año, así como con la publicación del libro 'AI Directors Sessions', una guía práctica para directivos que lideran la transformación digital impulsada por la IA.

Durante su intervención, Alcaide destacó la importancia de mantener un diálogo constante con el sector empresarial y recordó que ya se han celebrado diversas reuniones con la Junta Directiva de AI-Network. "La colaboración público-privada es absolutamente esencial para avanzar en el despliegue de una tecnología tan disruptiva como la inteligencia artificial", afirmó.

La directora general advirtió que las empresas que no incorporen IA en sus procesos podrían perder competitividad en el contexto actual: "Las bondades de la IA son muy amplias". Según los datos presentados, la adopción de IA en empresas españolas de más de 10 empleados pasó del 12,4% en el primer trimestre de 2024 al 21,1% en el mismo periodo de 2025. "En un solo año la adopción ha crecido casi diez puntos. El crecimiento será, como esperábamos, vertiginoso", concluyó.