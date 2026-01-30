Gloria Camila se sincera tras su reconciliación con Álvaro García

Durante el desfile de la diseñadora Aurora Gaviño en el Salón Internacional de la Moda Flamenca (SIMOF), celebrado en Sevilla, Gloria Camila compartió declaraciones sobre la situación actual de su relación con Álvaro García. Según publicó el medio, la hija de Ortega Cano explicó que había viajado recientemente a Venecia junto al cantante gaditano, en una escapada que marcó un posible punto de inflexión en su historia personal. Gloria Camila expresó que el viaje se debió a su deseo de compartir tiempo con Álvaro, y señaló que ambos se encuentran evaluando su futuro como pareja. "Me he ido a Venecia con él, me apetecía y bueno, estuve bien, estuve a gusto. Y ya está, chicos. Es que no os puedo decir más de lo que dije. Todo bien. Estamos viendo a ver qué tal. De momento estamos hablando, estamos ahí viendo a ver qué tal. Y bueno, no os puedo decir más", declaró durante el evento, según consignó la fuente.

De acuerdo con lo publicado, el regreso de la pareja a Madrid después del viaje por la ciudad italiana coincidió con un momento de exposición pública, pues su llegada fue captada por las cámaras. La exposición mediática llevó a Gloria Camila a reaparecer frente a la prensa en el plató de 'El tiempo justo', donde reiteró su postura sobre el estado de la relación. La hija de Rocío Jurado fue clara al señalar que, aunque han retomado el contacto, todavía no existe una decisión definitiva sobre la reconciliación: "No hemos vuelto, pero nos estamos viendo. Estamos haciendo lo que nos apetece en cada momento y ya está", afirmó en declaraciones recogidas por el medio.

El reencuentro entre Gloria Camila y Álvaro García se produce dos meses después de la ruptura que anunciaron en noviembre, poco después de que la joven regresara de su participación en 'Supervivientes All Stars'. Según detalló el medio, la relación se había extendido diez meses, periodo en el cual el cantante se integró plenamente en la familia Ortega Cano y brindó apoyo a la hija de Rocío Jurado, especialmente en los momentos difíciles tras el fallecimiento de su excuñada Michu.

Durante el tiempo separados, crecieron los rumores relacionados con un supuesto acercamiento entre Gloria Camila y Manuel Cortés, hijo de Raquel Bollo, como destacó el medio. No obstante, la escapada a Venecia y las declaraciones posteriores de la hija de Ortega Cano han servido para centrar la atención mediática sobre la posible recuperación de la pareja original, aunque sin confirmación oficial por parte de los protagonistas.

El medio consignó que, en público, tanto Gloria Camila como Álvaro García mantienen cautela al referirse al futuro de la relación. Ambos optan por un enfoque discreto, limitándose a expresar que están en contacto frecuente y que valoran sus sentimientos recíprocamente antes de tomar cualquier decisión definitiva.

Durante sus intervenciones públicas, Gloria Camila reiteró que se encuentra viviendo el momento junto a Álvaro, apoyándose en lo que les apetece a ambos sin presiones externas ni planes a largo plazo definidos. Según destacó el medio, la joven subrayó que por ahora no puede asegurar una reconciliación definitiva y prefiere mantenerse al margen de las especulaciones que rodean su vida personal.

La difusión mediática de la situación de la pareja refleja la atención constante que genera cualquier movimiento en la vida de la hija de Ortega Cano, en especial debido a la relevancia pública de su familia. Según la fuente, el núcleo Ortega Cano ha servido de respaldo emocional para Gloria Camila durante los episodios recientes, y Álvaro García, incluso tras la ruptura inicial, continuó mostrando cercanía y apoyo.

El vínculo entre ambos permanece en un momento de reflexión, según lo explicado por la protagonista y recogido en el medio mencionado, quien recalcó ante la prensa que su decisión de viajar a Venecia responde a una elección personal motivada por el deseo de vivir experiencias significativas, sin consideraciones externas sobre la etiqueta de su relación.