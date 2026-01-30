Francisco Rivera se pronuncia sobre la salida a subasta de Cantora: "No tengo ni idea"

Kiko Rivera, propietario de un 47% de Cantora tras heredar la finca de su padre, se encuentra analizando la posibilidad de emprender acciones legales ante la reciente salida a subasta pública de la propiedad familiar. Según publicó la revista 'Lecturas', el hijo de Isabel Pantoja ha decidido consultar con su equipo legal para determinar si le corresponde algún derecho o recurso sobre el cortijo, después de que la cantante fuese desahuciada por una deuda superior a los 2 millones de euros. El remate judicial está programado para febrero, con un precio de salida fijado en un millón de euros.

La noticia ha generado sorpresa tanto en el entorno familiar como en la opinión pública. Francisco Rivera, hermano de Kiko e hijo mayor de Paquirri, rompió el silencio sobre el asunto durante su asistencia al desfile del décimo aniversario de la marca de moda flamenca 'Mi abril', fundada por su esposa Lourdes Montes, dentro de la jornada inaugural del Salón Internacional de Moda Flamenca 2026 (SIMOF) en el Palacio de Congresos y Exposiciones de Sevilla. Según informó la revista 'Lecturas', el extorero se mostró reacio a comentar detalles y expresó desconocer los hechos: "No tengo ni idea, sabéis vosotros más que yo".

Durante el evento, Francisco se presentó acompañado de Cayetana Rivera, su hija con Eugenia Martínez de Irujo, así como de Carmen y Curro, los dos hijos que tiene con Lourdes Montes. El benjamín de la familia, Nicolás, permaneció en casa debido a su corta edad. La presencia familiar coincidió con las primeras declaraciones públicas del torero sobre la subasta de Cantora, tras la confirmación por parte de 'Lecturas' de la ejecución hipotecaria sobre la finca.

Respecto al desalojo y las circunstancias en las que Isabel Pantoja dejó la propiedad, Francisco evitó realizar comentarios o valorar si le sorprendió la actuación de la artista. El medio 'Lecturas' reportó que la tonadillera habría abandonado la finca llevándose incluso elementos como enchufes, puertas e inodoros. Aunque la prensa buscó conocer la opinión del extorero sobre estos detalles y la pérdida de la finca, su respuesta reiteró el desconocimiento: "Ya te digo que sabéis seguro muchísimo más que yo, que yo no tengo ni idea ni de lo que ha pasado, ni de nada".

En sus declaraciones recogidas por la revista, Francisco apuntó que si Kiko Rivera ignoraba la situación, él mismo carecía de cualquier información al respecto. "Imagínate yo, no tengo ni idea de nada, lo siento", manifestó el hijo mayor de Paquirri al ser consultado sobre si le sorprendió que Isabel Pantoja perdiese la propiedad familiar luego de cinco años de impago de la hipoteca, la cual ascendía a 12.000 euros mensuales, según detalló el medio.

El episodio añade tensión a una historia de disputas familiares y procedimientos legales en torno a Cantora. Kiko Rivera, quien heredó casi la mitad de la finca tras el fallecimiento de su padre, buscará ahora determinar, con asesoría jurídica, las alternativas que podría explorar para proteger su interés patrimonial ante la inminente venta en subasta. Esta acción responde a la posibilidad de que sus derechos como copropietario se vean afectados debido a los problemas financieros de Isabel Pantoja.

De acuerdo con la información publicada por 'Lecturas', la deuda millonaria asociada a la finca se habría acumulado durante los últimos cinco años, como consecuencia del impago continuado de la hipoteca. Esta situación motivó el desahucio de la cantante y el anuncio formal de la subasta abierta, fijando un punto de inflexión en la propiedad y gestión de Cantora, un activo con un valor simbólico y sentimental tanto para la familia Rivera como para la artista.

Las afirmaciones de Francisco Rivera ante la prensa durante su asistencia al evento de moda flamenca reflejan la falta de comunicación dentro del núcleo familiar en relación con el estado legal y financiero de la propiedad. "Si Kiko se ha quedado sin la herencia que le dejó su padre por la mala gestión económica de su madre preguntadle a él, me preguntáis a mí que no sé", sentenció el torero ante los periodistas, por lo que evitó ahondar en las consecuencias y responsabilidades sobre la pérdida del patrimonio.

La situación de Cantora, su subasta judicial y las disyuntivas legales de sus propietarios siguen suscitando atención mediática. 'Lecturas' indicó que el proceso continuará avanzando en los tribunales, mientras la familia permanece a la expectativa de una resolución definitiva y los allegados evitan, de momento, pronunciamientos adicionales sobre el futuro de la finca.