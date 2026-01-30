Colombia analiza la posibilidad de abrir una línea de trenes de lujo al estilo del Orient Express

Durante la edición de la Feria Internacional de Turismo (Fitur) en 2026, representantes de ProColombia mantuvieron conversaciones avanzadas con el World Travel & Tourism Council (WTTC) para explorar la viabilidad de un tren de lujo de características similares al Orient Express. Según informó Europa Press, Luis Alejandro Dávila, vicepresidente de Turismo de ProColombia, explicó que el WTTC se comprometió a facilitar contactos clave del área de inversión para iniciar el análisis de traer este tipo de tren al país. La noticia principal gira en torno a la posible implementación de una línea exclusiva de tren turístico en Colombia, destinada a diversificar los destinos y atraer inversión extranjera en el sector hotelero de alto nivel.

De acuerdo con declaraciones recogidas por Europa Press, Dávila destacó que el país ya cuenta con un precedente en el turismo de lujo gracias a la reciente apertura de una línea de cruceros fluviales para este nicho. ProColombia busca que el sector crezca más allá del segmento tradicional, abriendo nuevas oportunidades para viajeros interesados en experiencias diferentes dentro del territorio colombiano.

La estrategia del gobierno colombiano, según detalló el mismo medio, busca descentralizar el flujo turístico de las ciudades más emblemáticas, como Bogotá, Medellín y Cartagena de Indias. El objetivo consiste en garantizar que los visitantes lleguen a un mayor número de regiones y generen beneficios económicos en comunidades que tradicionalmente han tenido menor acceso al turismo internacional. Para conseguirlo, ProColombia apunta a incrementar la presencia de cadenas hoteleras internacionales que cumplan con los estándares globales. Durante Fitur 2026, la delegación colombiana mantuvo encuentros con grupos como NH y Iberostar, entre otros, con el fin de facilitar y fomentar la inversión extranjera en el sector de alojamiento.

El vicepresidente de Turismo de ProColombia declaró que el país busca no solo incentivos para captar capital extranjero, sino también responder a la demanda particular de los visitantes españoles. Según Europa Press, aunque por el momento no se han anunciado acuerdos concretos con grupos hoteleros, la intención es crear un entorno más favorable para las inversiones directas y así diversificar la oferta turística.

El fortalecimiento de la conectividad aérea también forma parte del plan estratégico. World2Fly comenzará a operar vuelos directos que unirán Madrid con Cartagena de Indias y Cali. En el contexto de estas nuevas rutas, las aerolíneas que actualmente enlazan España y Colombia reportan una tasa de ocupación en los vuelos del 92%. Europa Press consignó que España es el principal emisor de turistas hacia Colombia: en 2024 se registraron 166.653 visitantes españoles, y entre enero y octubre de 2025 la cifra ya alcanzaba los 151.900. Las autoridades colombianas esperan que el cierre de 2026 supere los 170.000 viajeros procedentes de España.

En términos globales, el gobierno encabezado por Gustavo Petro prevé cerrar el ciclo anual con 7,5 millones de turistas internacionales, según los datos disponibles. Esta meta implica estrechar vínculos tanto con mercados tradicionales como con nuevos emisores de visitantes.

En relación con la promoción de Colombia, el denominado “país de la belleza” avanza en el diseño de una política de turismo sostenible. Europa Press reportó que el vicepresidente Dávila subrayó la importancia de exhibir la biodiversidad colombiana, impulsando acciones que promuevan la regeneración ambiental y el desarrollo de la economía circular. El propósito es que cada experiencia turística tenga un impacto positivo en las comunidades locales y fomente la conservación de los recursos naturales.

El segmento de turismo de reuniones y viajes corporativos también recibe atención, sobre todo en el marco de las relaciones con España. El país busca impulsar la llegada de viajeros de negocios y potenciar el desarrollo de la industria de eventos y conferencias, consolidando a Colombia como sede para encuentros internacionales.

La diversidad y la inclusión constituyen otro eje central de la política turística. Según Europa Press, Colombia lanzó una ruta colaborativa junto a Artesanías de Colombia y la Cámara de la Diversidad para promover el turismo inclusivo, respaldado por el marco legal que permite el matrimonio igualitario. Con estas iniciativas, el país pretende enfocarse en nichos específicos más que en el turismo masivo, buscando atraer perfiles de viajeros interesados en experiencias personalizadas y en la interacción con diferentes comunidades locales.

El desarrollo del tren turístico exclusivo y otros proyectos similares buscan atraer inversiones, incentivar el crecimiento de nuevas cadenas de valor en el turismo y repartir los beneficios del sector de manera más amplia a lo largo del territorio colombiano. La propuesta también busca posicionar a Colombia en el mercado internacional, ofreciendo servicios y experiencias comparables a los del Orient Express y adaptados a los estándares globales de calidad y sostenibilidad.