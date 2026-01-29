Sumar C-LM apoya la protesta de agricultores contra el recorte de la PAC y Mercosur: "Es una causa justa"

Jesús Plaza, representante de Sumar Castilla-La Mancha y agricultor, manifestó que los tratados de libre comercio actualmente vigentes, como el acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur, no consideran las condiciones de los productores de la región. Según información presentada por Europa Press, Plaza insistió en la necesidad de que estos convenios incluyan “cláusulas de reciprocidad”, es decir, que establezcan iguales garantías tanto en materia alimentaria como laboral para los productos que ingresan al mercado europeo. Plaza explicó que resulta incoherente importar productos desde otros países cuando estos no cumplen las mismas normativas exigidas a los agricultores locales.

Durante su participación en la tractorada organizada en Toledo, según Europa Press, Plaza afirmó que Sumar Castilla-La Mancha apoya las movilizaciones del sector agrario, señalando que se trata de defender los intereses de las familias que trabajan en el campo y que “sostienen nuestros pueblos”. El portavoz reclamó políticas que prioricen a la agricultura familiar y la supervivencia de los pueblos rurales, destacando que los recientes recortes en los fondos de la Política Agraria Común (PAC) impactan directamente sobre estos núcleos.

Europa Press consignó que el dirigente hizo comparaciones para ilustrar el impacto de la reducción presupuestaria de la PAC, que representa una disminución del 23%. Plaza puso como ejemplo cómo afectaría ese porcentaje en la nómina de cualquier trabajador y sostuvo que una rebaja de ese calibre en los pagos podría volver inviable la actividad agraria para muchas familias rurales.

El medio detalló que, desde la perspectiva de Plaza y del Movimiento Sumar, la nueva orientación de la PAC amenaza con dejar de ser “común” para los países miembros, ya que los recortes presupuestarios acumulados intensifican los desafíos para los agricultores locales frente a la actual competencia internacional. Según Plaza, las medidas adoptadas, tanto en Bruselas como en los acuerdos bilaterales recientes, priorizan intereses comerciales y económicos antes que a quienes trabajan la tierra.

En relación a los acuerdos de libre comercio, Plaza recordó que no se opone a su existencia en principio, pero subrayó ante Europa Press la obligación de incorporar condiciones equitativas. Defendió que los productos importados deben cumplir las mismas exigencias alimentarias y sociales, y condenó que se estén firmando tratados sin escuchar la voz de los afectados en Castilla-La Mancha y en otras zonas rurales de Europa. A su juicio, este tipo de negociaciones al margen de los agricultores genera una competencia desigual que pone en peligro la viabilidad de las explotaciones familiares.

El portavoz incidió en que las protestas actuales tienen como objetivo visibilizar la necesidad de una política agraria que garanticen justicia y estabilidad a quienes dependen de la agricultura. En este sentido, enfatizó que las exigencias de los manifestantes buscan protección frente a las consecuencias económicas derivadas de convenios comerciales y de la reducción de apoyos financieros procedentes de instituciones europeas.

Además, Plaza recalcó la importancia de reforzar el enfoque en el mundo rural dentro de las políticas públicas, señalando que estas comunidades representan el soporte de los pueblos y de la economía local. Según reportó Europa Press, Plaza reiteró que el recorte de la PAC y la firma de acuerdos internacionales sin reciprocidad crean incertidumbre, dificultan la planificación y dejan a los pequeños productores en una situación de desventaja estructural frente a grandes competidores externos.

Sumar Castilla-La Mancha reiteró a través de su portavoz que respaldarán todas las acciones orientadas a defender a las familias rurales, mientras no se establezcan medidas concretas para garantizar un entorno competitivo justo. Europa Press concluyó que el partido considera indispensable una reforma que asegure la igualdad de condiciones para todos los agricultores, independientemente del país de origen de los productos agroalimentarios.