Polonia denuncia una nueva intrusión en su espacio aéreo de globos llegados desde Bielorrusia

El Estado Mayor de Polonia consideró que los artefactos identificados eran globos cuyo desplazamiento respondía a las condiciones meteorológicas predominantes y concluyó que no implicaban un peligro para la seguridad nacional. En ese contexto, la institución subrayó que el seguimiento de los objetos se realizó de forma continua utilizando los radares militares y civiles disponibles en el país. Según informó el Ejército polaco mediante un comunicado citado por diversas agencias de noticias, la respuesta incluyó el establecimiento de restricciones temporales al tráfico aéreo en la zona afectada, aunque bajo criterios preventivos y en concordancia con los protocolos establecidos por las Fuerzas Armadas.

De acuerdo con el parte oficial recogido por la prensa, la decisión de restringir el tránsito aéreo tuvo como objetivo limitar cualquier eventual riesgo hasta determinar el carácter de los objetos detectados. El comunicado precisó que la coordinación entre las distintas agencias estatales y militares responsables de la seguridad aérea permitió evaluar rápidamente la situación y levantar las restricciones tras el análisis de vuelo, velocidad y trayectoria de los globos. Tal como publicó el Ejército de Polonia en sus redes sociales, "el vuelo de todos los objetos fue seguido continuamente por los radares de las Fuerzas Armadas polacas" y las medidas adoptadas "tenían naturaleza preventiva y van en línea con los procedimientos aplicables".

Esta serie de episodios se encuadra en un escenario de tensión persistente en la frontera oriental polaca, donde Varsovia ha denunciado reiteradamente actividades consideradas híbridas procedentes del territorio bielorruso. Según consignó la Oficina de Seguridad Nacional de Polonia, episodios anteriores registraron la presencia de globos equipados con cargamentos de contrabando procedentes de Bielorrusia, lo cual fue calificado oficialmente como "una provocación disfrazada de contrabando". Dicha oficina emitió un informe al cierre de 2025 alertando sobre las implicaciones de estos incidentes para la seguridad fronteriza y subrayando el incremento de episodios similares como parte de un patrón de presión desde el este.

El medio detalló que las autoridades polacas relacionan el fenómeno no solo con actividades ilícitas, como el envío de mercancías no autorizadas, sino también con una estrategia de desestabilización que se ha manifestado en otros Estados de la región. Varios gobiernos vecinos, especialmente aquellos que limitan con Ucrania, han sostenido que estos métodos forman parte de la guerra híbrida impulsada por Moscú desde el inicio de la invasión rusa en febrero de 2022. En este contexto, se han observado reiteradas denuncias sobre incidentes similares que, según reportó la prensa polaca, buscan generar incertidumbre y tensiones en la frontera exterior de la Unión Europea.

A la problemática de los globos y el tráfico de contrabando se suma, según publicaron diversos medios, un aumento sostenido de la migración irregular que utiliza Bielorrusia como país de paso para ingresar a Polonia y otros Estados miembros del bloque europeo. El flujo de migrantes, que experimentó un repunte en los últimos años, ha generado respuestas coordinadas entre las autoridades fronterizas de Polonia y distintos organismos de la UE, quienes perciben estos movimientos como parte de un manejo instrumental de la migración por parte de las autoridades bielorrusas.

El Ejército polaco informó que permanece en contacto permanente con otras agencias e instituciones relevantes, mientras refuerza la vigilancia en el flanco oriental. Según reiteró el comunicado citado por la prensa local, la coordinación institucional y la aplicación de procedimientos reglamentarios contribuyen a mantener la seguridad y la integridad del espacio aéreo nacional ante potenciales episodios similares en el futuro.