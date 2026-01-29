IU apoya las protestas agrícolas y afirma que acuerdo UE-Mercosur y recortes de la PAC "asfixian al campo murciano"

IU-Verdes ha expresado su "firme apoyo" a las protestas de los agricultores y ha denunciado que el acuerdo entre la Unión Europea (UE) y Mercosur y los "recortes" de la Política Agraria Común (PAC) "asfixian al campo murciano", según informaron fuentes de la formación política en un comunicado.

El diputado José Luis Álvarez-Castellanos, que ha participado en la movilización convocada por los sindicatos agrarios en el empalme de Archena, ha señalado que la situación del sector es fruto de "décadas de políticas neoliberales, acuerdos de libre comercio y abandono institucional".

Álvarez-Castellanos ha advertido de que el acuerdo comercial UE-Mercosur supone "un golpe mortal para miles de pequeñas y medianas explotaciones agrícolas de la Región de Murcia".

"La entrada masiva de productos agroalimentarios procedentes de terceros países, producidos con normas laborales, ambientales y sanitarias mucho más laxas e incluso prohibidas en la UE, genera una competencia desleal que amenaza directamente a los pequeños productores de sectores clave como los cítricos, las hortalizas de regadío o la industria agroalimentaria vinculada al territorio", ha dicho.

A esta "amenaza" ha sumado los "recortes" previstos en la PAC de cara al próximo marco financiero europeo, que responden, a su juicio, "a la deriva militarista de la Unión Europea, que prioriza el aumento del gasto en defensa y el endeudamiento para el rearme frente al sostenimiento del medio rural, el empleo agrario y la soberanía alimentaria".

"La PAC es uno de los pilares que dan sentido a la Unión Europea, y recortarla para financiar la escalada militar es una irresponsabilidad histórica", ha afirmado el parlamentario.

Desde la formación también han cargado contra la "doble moral" de PP y PSOE, que "votan en Bruselas a favor del acuerdo UE-Mercosur, de los tratados de libre comercio y de los recortes de la PAC, como también de Vox, que defiende el modelo agroindustrial intensivo impulsor de estos tratados en cuestión".

"Todos hacen en Bruselas lo contrario de lo que dicen defender en la Región de Murcia, donde pretenden aparecer como defensores del campo", ha agregado.