El PP cita a Salazar y a Sumelzo a comparecer en la comisión Koldo del Senado en vísperas de las elecciones aragonesas

La comisión de investigación sobre el conocido ‘caso Koldo’ en el Senado ha fijado para el 5 y el 6 de febrero las comparecencias de Paco Salazar, exdirigente socialista, y Susana Sumelzo, secretaria de Estado para Iberoamérica, respectivamente. Esta convocatoria ocurre días antes de las elecciones autonómicas en Aragón, según consignó el Partido Popular en un comunicado recogido por diversos medios.

El medio detalló que la Mesa de la comisión, en la que el Partido Popular dispone de mayoría absoluta, aprobó estas dos nuevas fechas para avanzar en las pesquisas sobre las posibles ramificaciones del llamado ‘caso Koldo’. Tanto Salazar como Sumelzo deberán acudir al Senado para responder a preguntas de los miembros de la comisión, en el marco de la investigación que busca determinar la implicación de diferentes responsables políticos y administrativos en los hechos bajo sospecha.

De acuerdo con el comunicado difundido, el Partido Popular justificó la comparecencia de Paco Salazar al señalar la necesidad de que este exdirigente socialista explique su supuesto papel dentro de la conocida trama vinculada con el Partido Socialista. El texto remarca que Salazar formó parte del denominado “clan del Peugeot” y se encuentra bajo sospecha debido a la posible recepción de pagos en efectivo procedentes del PSOE. El PP sostiene que esta circunstancia amerita una investigación parlamentaria completa para esclarecer los hechos.

En relación a Susana Sumelzo, secretaria de Estado para Iberoamérica, la convocatoria para su comparecencia también se motivó por la necesidad de analizar todas las conexiones y eventuales responsabilidades administrativas vinculadas a las decisiones adoptadas en el contexto que investiga la comisión. El Partido Popular comunicó que Sumelzo deberá acudir al Senado el 6 de febrero para responder ante los comisionados, justo antes de la apertura de las urnas en Aragón.

Según publicó el Partido Popular, el objetivo de estas declaraciones apunta a aclarar los posibles movimientos de fondos y las redes de colaboración dentro del ámbito gubernamental y político implicado en la trama. Las fechas escogidas, señaladas por el PP al finalizar la última reunión de la Mesa de la comisión, coinciden casi exactamente con la celebración de los comicios aragoneses, lo que incrementó el interés político y mediático en torno a las comparecencias.

El caso Koldo, objeto principal de la investigación en el Senado, gira en torno a una presunta trama de corrupción durante la gestión de adquisiciones públicas en la pandemia y otras actuaciones vinculadas a cargos del PSOE. La investigación parlamentaria pretende identificar la naturaleza de las relaciones entre los protagonistas, la posible existencia de pagos irregulares o malversación y los flujos de responsabilidad política en la administración de fondos.

Tal como informó la comisión senatoral, los interrogatorios a Salazar y Sumelzo se darán en un contexto marcado por la expectación electoral, a la vez que se mantiene la atención sobre el desarrollo del proceso investigativo y sus eventuales efectos en el panorama político local y nacional. El papel de cada compareciente será analizarse mediante preguntas dirigidas a conocer las circunstancias precisas de su intervención y la posible conexión o conocimiento de las operaciones bajo sospecha.

Hasta este jueves, el PP anunció oficialmente la convocatoria de los comparecientes en una nota pública, subrayando la relevancia de esclarecer las dudas planteadas en la comisión y señalando la prioridad otorgada a la colaboración de antiguos y actuales responsables con la investigación. El proceso se desarrolla mientras se espera la ampliación de información y la confirmación de nuevas citaciones relacionadas con la causa Koldo en los próximos días, según expuso el Partido Popular.