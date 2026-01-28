Tomé rechaza "frontalmente" el acuerdo UE-Mercosur y carga contra PP y PSOE por su posición "incoherente"

La diputada del Grupo Mixto en la Junta General del Principado de Asturias, Covadonga Tomé, ha acusado este miércoles al PP y al PSOE de mantener una posición "incoherente" respecto al acuerdo UE-Mercosur, el cual rechaza "frontalmente" al considerar que "amenaza directamente la viabilidad de las explotaciones agrarias y ganaderas de Asturias".

Tras reunirse con responsables de COAG Asturias, Tomé ha señalado que el acuerdo "puede tener algún elemento positivo a nivel geopolítico", pero ha subrayado que su impacto sobre el sector primario asturiano lo convierte en "inaceptable tal y como está planteado en este momento".

La diputada ha cargado con especial dureza contra el PP, al que ha acusado de "hipocresía" por impulsar en la Junta General una Proposición no de ley contra Mercosur mientras, según ha afirmado, "vota a favor del tratado en Europa". "Pretenden blanquear su propia contradicción y engañar a las personas que viven y trabajan en el medio rural", ha denunciado, reclamando al PP que "deje de hacer el ridículo y sea coherente".

En este sentido, Tomé ha instado a los dirigentes del PP a "ir a Génova a pedir explicaciones" sobre el sentido del voto de su partido en las instituciones europeas, y ha recordado que los 'populares' también han votado en contra de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea evalúe si el acuerdo de Mercosur se ajusta a la normativa comunitaria. "Igual deberían estar organizando una tractorada para dirigirse allí", ha ironizado.

La diputada ha extendido sus críticas al PSOE, al que ha reprochado no mantener el mismo discurso en Asturias que en el ámbito europeo. "Esto vale también para el PSOE, que no está votando de forma coherente ni transmitiendo el mismo mensaje aquí que en Europa", ha señalado.

Tomé ha recalcado que su rechazo al tratado con Mercosur responde a una posición sostenida en el tiempo y basada en la defensa del sector primario. "Nuestro apoyo es firme y sin fisuras con las asturianas y los asturianos del medio rural, y por eso rechazamos Mercosur", ha concluido.