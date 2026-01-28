Sinner y Djokovic se citan en las semifinales del Abierto de Australia

Jannik Sinner tuvo que elevar su nivel en el momento más tenso del encuentro contra Ben Shelton, cuando el estadounidense igualó el marcador en el tercer set, para sentenciar el partido y consolidar así su presencia en las semifinales del Abierto de Australia. Según publicó el medio de comunicación, el tenista italiano, uno de los favoritos del torneo, selló el pase tras vencer en tres parciales y ahora buscará un lugar en la final ante Novak Djokovic. El torneo, que corresponde al primer Grand Slam de la temporada, se disputa sobre superficie dura en Melbourne.

De acuerdo con la información consignada, Sinner se mostró muy consistente a lo largo de su compromiso de cuartos de final. Desde su primer golpe, el italiano impuso ritmo y contundencia que le permitieron asegurar el triunfo por 6-3, 6-4 y 6-4. La solvencia con el servicio fue uno de sus puntos destacados, ya que ganó más del 70% de los puntos disputados en esa faceta y no cedió ni una sola vez su saque. El medio detalló que Sinner también sobresalió en el fondo de la pista y solo acumuló 16 errores no forzados durante el partido, de los cuales dos correspondieron a dobles faltas. Además, conectó 33 tiros ganadores, una muestra de su dominio en los momentos clave del enfrentamiento.

El desarrollo del partido evidenció la superioridad del italiano, especialmente en el primer set, donde consiguió romper el saque de Shelton en el segundo turno de servicio del estadounidense. Ese único quiebre le bastó para cerrar la manga inicial por 6-3, luego de evitar que su rival sumara puntos en los tres últimos servicios de ese parcial. En el segundo set, la historia fue similar. Sinner consiguió otra solitaria rotura, suficiente para adjudicarse otra vez el set, esta vez por 6-4, sin mayores sobresaltos. El tercer parcial, según consignó la fuente original, resultó más parejo y exigente. Aunque Sinner no mostró su mejor forma física en los primeros juegos, coincidió con el mejor momento del estadounidense en toda la contienda. Shelton logró igualar 4-4, pero la respuesta del italiano fue inmediata: concretó un quiebre crucial y sostuvo con comodidad su saque para cerrar el partido tras dos horas y 25 minutos.

Por otra parte, Novak Djokovic accedió a las semifinales tras la retirada de Lorenzo Musetti, quien dominaba el marcador por dos sets a cero cuando debió abandonar por una lesión muscular en la ingle derecha. El medio especificó que, en ese instante, el marcador del tercer set favorecía a Djokovic por 3-1. La inesperada baja del tenista italiano facilitó así que el serbio alcanzara la semifinal número 54 de su carrera en torneos de Grand Slam y la quinta consecutiva en el Abierto de Australia.

Durante el partido, Musetti mostró mayor solidez que Djokovic en las dos primeras mangas. Djokovic, aquejado previamente por ampollas en el pie y requiriendo atención médica, no lograba imponer su ritmo. Aunque el serbio tomó una temprana ventaja tras quebrar el saque de su rival en el primer turno, Musetti respondió con dos rupturas consecutivas y cerró el primer set por 6-4. En el segundo parcial, Djokovic tampoco encontró solución a sus problemas con el servicio, que perdió velocidad debido a las molestias en la planta del pie, y Musetti capitalizó la situación con tres quiebres para llevarse el set por 6-3, según detalló el medio.

Cuando el partido parecía encaminarse hacia la sorpresiva eliminación de Djokovic, la situación dio un giro tras el empeoramiento de la dolencia muscular de Musetti. El tenista italiano comenzó a demostrar dificultades evidentes en su desplazamiento, situación que favoreció a Djokovic. El serbio tomó ventaja con un quiebre en el segundo turno de saque de Musetti, que finalmente determinó su retiro del encuentro debido a la imposibilidad de continuar.

El próximo encuentro en la penúltima ronda del torneo enfrentará nuevamente a Sinner con Djokovic, repitiendo el duelo que ambos protagonizaron en la edición anterior del Abierto de Australia, también correspondiente a semifinales. En los últimos cinco enfrentamientos, tres de ellos en semifinales de torneos de Grand Slam, el triunfo correspondió al italiano. Según recordó el medio, la última victoria del serbio ante Sinner data de la final de las ATP Finals 2023.