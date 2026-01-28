Se encuentran microplásticos en un tercio de los peces estudiados en las costas de islas remotas del Pacífico

Las comunidades insulares del Pacífico, a pesar de su aislamiento geográfico, presentan diferencias marcadas en los niveles de contaminación por microplásticos en los peces que consumen, siendo las aguas de Fiji donde se identifican porcentajes significativamente por encima del promedio global. Según consignó la Universidad del Pacífico Sur en un estudio publicado en la revista 'PLOS One', las tasas de contaminación halladas en Fiji alcanzan cerca del 75% de los ejemplares analizados, en contraste con el 49% que se estima como media mundial. Esta situación genera inquietud para las poblaciones locales cuya dieta y cultura giran en torno al pescado, debido a la escasa eficacia en la gestión de residuos y a la presión de la urbanización.

El medio detalla que la investigación se centró en el examen de 878 peces costeros pertenecientes a 138 especies diferentes, capturados por pesquerías comunitarias de Fiji, Tonga, Tuvalu y Vanuatu. Esta labor forma parte de los esfuerzos por cerrar la brecha de conocimiento sobre la incidencia de microplásticos en alimentos de origen marino que componen la dieta básica de los Países y Territorios Insulares del Pacífico (PICT, por sus siglas en inglés). Tal como recopiló la Universidad del Pacífico Sur, poco más de un tercio de los peces estudiados contenían microplásticos, aunque con importantes diferencias entre islas. En Vanuatu, la presencia fue baja, con un 5% de los peces afectados, mientras que en Tonga y Tuvalu las proporciones se situaron por debajo de los valores detectados en Fiji.

Según informó la Universidad del Pacífico Sur, la pesquisa recurrió a datos provenientes del Global Information Biodiversity Facility para ampliar el alcance y precisión del estudio. Aunque la proporción de peces con microplásticos en su interior resulta notable en ciertas islas, los científicos observaron que la cantidad de partículas detectada por ejemplar se mantuvo baja en términos absolutos.

El análisis abordó factores ecológicos que pueden incidir en la propensión a la contaminación por microplásticos, entre ellos, la dieta, las estrategias de alimentación y el hábitat de las especies. La institución que dirige la investigación indicó que los peces de arrecife y de fondo mostraron una frecuencia de contaminación superior respecto a los peces costeros de laguna y a los pelágicos de mar abierto. Especies alimentadas por invertebrados o aquellas que emplean emboscadas, como mecanismos de caza, figuraron entre los grupos con mayor propensión a ingerir microplásticos.

En particular, dos especies presentes en los cuatro países —el emperador de huella digital (Lethrinus harak) y el pez cabra de guiones y puntos (Parupeneus barberinus)— registraron niveles más altos de contaminación en Fiji en comparación con Tonga, Tuvalu y Vanuatu. Estos resultados se vinculan, de acuerdo con lo publicado por la Universidad del Pacífico Sur, con la densidad demográfica en el entorno costero, el avance de la urbanización y la insuficiencia de los sistemas locales de manejo de desechos.

La autora principal del estudio, Jasha Dehm, señaló que "el patrón constante de alta contaminación en especies asociadas a los arrecifes a través de las fronteras confirma que las características ecológicas son predictores clave de la exposición, mientras que las disparidades nacionales resaltan el fracaso de los sistemas actuales de gestión de residuos, o la falta de ellos, para proteger incluso los ecosistemas insulares más remotos". Según reportó la Universidad del Pacífico Sur, estos hallazgos cuestionan la percepción de que el aislamiento es garantía de protección frente a la contaminación plástica.

El trabajo destaca la presencia persistente de microplásticos en aguas remotas e indica la necesidad de políticas internacionales más estrictas. Los responsables del estudio insisten en que comprender la relación entre las características ecológicas y la incidencia de microplásticos permite identificar comunidades humanas y ecosistemas con mayor nivel de riesgo. Además, el artículo publicado en 'PLOS One' remarca que las soluciones parciales, como los programas de reciclaje tardío, no son suficientes para revertir el problema.

La propuesta de los autores apunta a la adopción de un Tratado Global sobre Plásticos que contemple restricciones firmes sobre la fabricación de plásticos y el uso de aditivos tóxicos, considerado por los científicos como el único camino para preservar la salud humana y la seguridad alimentaria en los países del Pacífico. De acuerdo con la Universidad del Pacífico Sur, la contaminación marina por plásticos no solo compromete la biodiversidad y las cadenas tróficas, sino que plantea interrogantes sobre la sostenibilidad de los recursos marinos para poblaciones que dependen críticamente del pescado.

El estudio señala además que, aunque la cantidad de microplástico por individuo es baja, la exposición regular puede representar un riesgo de acumulación a largo plazo para la salud de las personas y los ecosistemas. Según publicó la Universidad del Pacífico Sur, las prioridades deben incluir tanto mejoras en la gestión de residuos como acción internacional para reducir la producción y el vertido de plásticos hacia los océanos. Las comunidades isleñas, particularmente en Fiji, enfrentan así un desafío que trasciende su ámbito local y se relaciona con dinámicas globales del uso y la gestión de materiales plásticos.