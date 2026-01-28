Movilización masiva de agricultores y ganaderos alaveses contra el posible pacto de la Unión Europea con Mercosur

Agricultores y ganaderos alaveses han protagonizado una movilización masiva por las calles de Vitoria-Gasteiz para mostrar su oposición al posible acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur, los proyectos fotovoltaicos en Álava y los recortes en la PAC.

Mas de un centenar de tractores, convocados por el sindicato mayoritario del sector primario en Álava, Uaga, y la asociación independiente de agricultores y ganaderos por y para el campo de Treviño y Álava, Ataca, han llevado sus reivindicaciones desde el pabellón Fernando Buesa Arena hasta las puertas del Gobierno Vasco en Lakua.

Los convocantes han expresado que "quieren vivir y no sobrevivir" de su trabajo, por lo que continúan su lucha para parar, definitivamente, el acuerdo con Mercosur, ya que "atenta contra la seguridad y soberanía alimentaria".

En este sentido, el presidente de Ataca, Raúl Beitia, ha denunciado que el pacto "incumple totalmente la trazabilidad, las normativas y los condicionantes que tenemos aquí, para producir en base a esa seguridad alimentaria y sanitaria".

Asimismo, le han exigido al Gobierno Vasco que "no autorice los proyectos que Solaria quiere llevar a cabo en terreno agrícola" alavés. Se trata de un total de 19 nuevos proyectos fotovoltaicos que, según han denunciado, "comprometerían 1.200 hectáreas".

La presidenta de la Uaga, Edurne Basterra, ha apelado a "defender la tierra de alto valor agrológico, ya que es su manera de vivir". "Entre Mercosur y las placas parece que nos quieren quitar nuestra manera de vivir y nos quieren aislar o dejar un poquito de lado, por eso, salimos a la calle, para reivindicar que estamos aquí", ha manifestado.

VACUNACIÓN "EXTENSIVA"

También han criticado "los recortes" de la PAC en la política común agraria europea, así como la afección que puede tener sobre el ganado la enfermedad de la dermatosis nodular, por lo que han insistido en demandar "la vacunación extensiva".

Uaga y Ataca volverán a sacar sus tractores, este jueves, a la calle, con el objetivo de llevar sus protestas y reivindicaciones ante la Delegación del Gobierno en Álava.

La movilización ha conllevado afecciones en el transporte público y tráfico de la capital alavesa, tanto en los servicios de autobuses de Tuvisa y el tranvía, con cortes entre las paradas Intermodal y Honduras, y problemas en la calle Donostia y en vías colindantes colapsadas.