Francia diseña una cumbre del G7 de convergencia, gestión de crisis y resultados concretos

París, 11 jun (EFE).- La cumbre del G7, que se celebra en Évian del 15 al 17 de junio, ha sido preparada por la presidencia francesa bajo el signo de la "convergencia" entre aliados, la "gestión" de crisis internacionales y la obtención de resultados "concretos", indicaron este jueves fuentes del Elíseo.

"La ambición es clara: una cumbre de convergencia entre aliados, una cumbre de gestión de crisis y una cumbre con resultados concretos", manifestaron las fuentes.

Entre los resultados esperados figuran avances en seguridad energética, protección de infraestructuras críticas en Ucrania (como la central nuclear de Chernóbil) y acuerdos en materia de desarrollo y tecnología, precisaron.

La cita "puede considerarse ya un éxito", aseguraron las fuentes, al destacar su enfoque dual: abordar tanto cuestiones estructurales de largo plazo, por un lado, como crisis de actualidad que requieren respuestas rápidas.

En el plano estructural, las fuentes destacaron la celebración hoy de un inédito intercambio entre países del G7 (Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón y Reino Unido, además de la Unión Europea que es miembro de facto) y China sobre los desequilibrios macroeconómicos globales, un diálogo "sin precedentes desde la creación del G20 en 2008".

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Según las mismas fuentes, esta reunión por videoconferencia (a la que también asistieron los países invitados a la cumbre y el Fondo Monetario Internacional) permitió consensuar cuatro principios: el reconocimiento de los desequilibrios globales; la necesidad de corregirlos mediante un crecimiento sostenible; el compromiso de trasladar este trabajo al marco del G20; y el papel del FMI como instancia técnica de evaluación.

La agenda de la cumbre de Évian incluirá además negociaciones sobre minerales críticos (clave para la soberanía económica), aceleración de la investigación contra el cáncer, protección de la infancia en línea y nuevas modalidades de solidaridad e inversión en países vulnerables.

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Francia busca así "renovar profundamente" la agenda del G7 y ampliar su alcance con socios invitados como Brasil, Corea del Sur, India, Kenia y Egipto.

En paralelo, la cumbre estará dominada por los principales focos de tensión internacional. Todos los líderes del G7 y de los países invitados han confirmado su asistencia, lo que permitirá abordar de forma directa los conflictos en Ucrania y Oriente Medio, destacaron las fuentes.

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El programa prevé tres momentos clave, que ya adelantó ayer el presidente francés, Emmanuel Macron: una cena restringida el lunes de líderes del G7, una sesión el martes por la mañana dedicada a Ucrania con la participación del presidente Volodímir Zelenski y una comida con dirigentes de Oriente Medio, entre ellos los líderes de Egipto, Catar, Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudí.

Respecto a Ucrania, las fuentes francesas insistieron en la necesidad de mantener el apoyo político, financiero y militar, así como en la búsqueda de una paz "sólida y duradera" sin concesiones iniciales a Rusia ni el levantamiento de sanciones. También se debatirán las condiciones para impulsar negociaciones futuras.

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En cuanto a Oriente Medio, se abordarán iniciativas para garantizar la seguridad energética global, incluida la posible creación de una coalición marítima que impulsan Francia y Reino Unido, sin los contendientes, para asegurar la navegación en el estrecho de Ormuz y evitar perturbaciones en los mercados.

En resumen, las fuentes recalcaron que la presidencia francesa del G7 confía en que la reunión de Évian marque un punto de inflexión en la coordinación internacional en este momento marcado por la fragmentación y la incertidumbre. EFE