La OMC denuncia que el Estatuto Marco pactado entre Sanidad y sindicatos del Ámbito carece de "legitimidad"

El apoyo institucional al paro nacional de médicos y estudiantes se ha confirmado, con la Organización Médica Colegial (OMC) y el Consejo Estatal de Estudiantes de Medicina mostrando su respaldo a las movilizaciones contra el nuevo Estatuto Marco. La medida de protesta surge tras el acuerdo entre el Ministerio de Sanidad y varios sindicatos de la Mesa del Ámbito, alianza a la que, según reportó Europa Press, la profesión médica no se siente representada debido a su limitada participación en el proceso de negociación.

La OMC, a través de su vicepresidenta primera, María Isabel Moya, ha señalado en declaraciones a Europa Press que el Estatuto Marco pactado carece de legitimidad, ya que no ha contado con la aprobación ni la intervención directa del colectivo médico. Moya subrayó durante la presentación de la Declaración de Derechos Fundamentales de los Médicos, elaborada por el Foro de la Profesión Médica de España, que “no tiene legitimidad que se aprueben unas condiciones laborales para los médicos sin los médicos”. El documento presentado reivindica el papel central de los médicos en el sistema sanitario y exige un Estatuto que reconozca la singularidad y relevancia de su trabajo.

Durante el evento, el secretario general de la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM), Víctor Pedrera, criticó la representación de los médicos en la Mesa del Ámbito, calificándola de insuficiente debido al diseño organizativo de la misma. “Nuestro colectivo está totalmente infrarrepresentado por la mecánica o la sistemática organizativa que tiene ese foro, que es legal y nadie pone en cuestión su legalidad, pero no es legítima”, afirmó Pedrera según Europa Press. Además, expresó su deseo de que el anteproyecto de ley enviado a las Cortes no avance y sea devuelto a sus remitentes, puesto que considera que la negociación se realizó principalmente con organizaciones ajenas al sector médico.

Pedrera también insistió en la urgencia de una normativa laboral específica que reconozca los derechos y características propias del colectivo médico, y propuso retomar el diálogo con el Ministerio de Sanidad, aunque mencionó la negativa de la ministra Mónica García a reabrir las conversaciones. “Debería replantearse volver a sentarse con nosotros y ver la respuesta de rechazo. Es necesario alcanzar un acuerdo, porque yo creo que sanidad sin médicos no existe y acuerdos laborales sin los interlocutores y sin los afectados de esa norma regulatoria tampoco”, señaló el dirigente sindical.

Por su parte, el presidente de la OMC, Tomás Cobo, confirmó que la organización brindará respaldo a las acciones previstas contra el Estatuto Marco. El Consejo Estatal de Estudiantes de Medicina, representado por su presidenta Teresa Serrano, también manifestó el apoyo de los estudiantes a las movilizaciones. Serrano explicó que, aunque no disponen de derecho a huelga, los estudiantes participarán en paros académicos y se sumarán a las manifestaciones convocadas, siguiendo el ejemplo de anteriores acciones como las de diciembre pasado.

Según consignó Europa Press, el Comité de Huelga compuesto por la CESM, el Sindicato Médico Andaluz (SMA), Metges de Catalunya (MC), la Asociación de Médicos y Titulados Superiores de Madrid (AMYTS), el Sindicato Médico de Euskadi (SME) y el Sindicato de Facultativos de Galicia Independientes (O’MEGA), anunció una huelga nacional indefinida que se iniciará el lunes 16 de febrero y que se repetirá durante una semana al mes hasta junio. La principal demanda es la elaboración de un Estatuto Marco exclusivo para el colectivo médico que garantice sus derechos y reconozca sus particularidades dentro del sistema sanitario.

Pese a que el pacto entre Sanidad y la mayoría sindical de la Mesa del Ámbito ha sacado adelante el Estatuto Marco, el Comité de Huelga ha reiterado su intención de continuar con la protesta, argumentando la falta de representación y diálogo con la profesión médica, según informó Europa Press.

El Foro de la Profesión Médica de España se ha sumado a la discusión pública con la presentación de la Declaración de Derechos Fundamentales de los Médicos. El documento, según explicó Moya a Europa Press, surge ante el contexto de una creciente complejidad clínica, sobrecarga de trabajo y progresivo deterioro de las condiciones profesionales. El texto sostiene que existe una base ética, institucional y jurídica para el reconocimiento de los derechos fundamentales de los médicos, detallando que, aunque estos ya figuran en documentos nacionales e internacionales, suelen encontrarse dispersos o subordinados, lo que lleva a la necesidad de una declaración explícita y unificada.

La declaración también subraya que el equilibrio entre las responsabilidades que asumen los profesionales sanitarios y los derechos que requieren para ejercer con autonomía y seguridad se encuentra afectado, algo que influye directamente en la calidad de la atención brindada y en la sostenibilidad futura del sistema de salud, según expresó el Foro en el acto difundido por Europa Press. El documento aboga por condiciones laborales dignas, participación en la gobernanza sanitaria y garantía de autonomía clínica como elementos indispensables para proteger la atención a los pacientes y asegurar la calidad asistencial.

La exigencia de mayor participación directa de los médicos en las negociaciones laborales y la reclamación de un marco normativo adecuado han motivado la convocatoria de movilizaciones y la consolidación de una alianza entre la OMC, los sindicatos de médicos y los estudiantes del área, quienes convertidos en nuevos actores buscan influir en el futuro de la profesión y el sistema público de salud, tal como viene siguiendo Europa Press en sus reportes sobre el conflicto.