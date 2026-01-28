Expertos de la ONU denuncian "serias violaciones de los derechos de los niños" en los procesos migratorios de EEUU

La cantidad de menores acogidos por familias u otros tutores disminuyó de alrededor del 95% al 45% entre enero y agosto del año pasado, lo que implicó un aumento en el tiempo que los niños pasaron bajo custodia federal, alcanzando un promedio de uno a seis meses en ese periodo. Estos datos, incluidos en la comunicación emitida por Naciones Unidas, sirvieron para contextualizar las alertas ante las recientes políticas migratorias de Estados Unidos, donde miles de niños fueron retenidos sin garantías suficientes y expuestos al riesgo de deportación forzosa o presión para aceptar su salida voluntaria del país. Según informó Europa Press, tres expertos del sistema de la ONU expresaron preocupación por “graves violaciones de los derechos de los niños” vinculadas a las medidas adoptadas a partir del segundo mandato de Donald Trump en la Casa Blanca.

La relatora especial sobre la trata de personas, Siobhán Mullally, el experto en derechos humanos de los migrantes, Gehad Madi, y la experta para la independencia judicial, Margaret Satterthwaite, centraron su denuncia en una orden del Departamento de Interior de Estados Unidos fechada el 18 de febrero de 2025, la cual solicitó a organizaciones que prestan servicios legales que detuvieran sus actividades y suspendió la financiación para abogados que representaban a menores no acompañados. Según publicó Europa Press, esta decisión dejó a muchos de los aproximadamente 26.000 menores afectados sin apoyo legal, colocándolos ante la amenaza de ser expulsados del país pese a tener derecho a asistencia.

Europa Press detalló que, a pesar de que diversas organizaciones presentaron acciones legales para frenar la suspensión de la financiación y el cese de los servicios legales, las consecuencias persistieron y continúan en la actualidad. Los expertos afirmaron que estos niños sufrieron la pérdida de su defensa jurídica en procesos que determinan su permanencia en territorio estadounidense o su expulsión a los países de origen. La falta de representación, según los informes consignados, habría incrementado la vulnerabilidad de los menores frente a eventuales deportaciones.

La comunicación de Naciones Unidas recopiló casos de niños alojados en instalaciones sin ventanas y privados de atención médica adecuada, además de estar separados durante extensos lapsos de sus padres, madres o cuidadores. Los expertos mencionaron datos sobre menores que permanecieron largos periodos en centros de detención, bajo la custodia de la Oficina de Reasentamiento de Refugiados, lo que evidenció la extensión de la problemática. También, según consignó Europa Press, se señaló que existieron reportes sobre prácticas de deportación ilegal de menores no acompañados, ignorando la obligación internacional de no devolución, incluso en situaciones en las cuales los niños eran víctimas de trata de personas o se encontraban en riesgo de serlo.

Europa Press destacó que los expertos de la ONU citaron denuncias sobre menores que habrían recibido presiones para aceptar pagos a cambio de su salida voluntaria de EE.UU., al enfrentar como alternativa la detención por tiempo indefinido y la transferencia a la custodia del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) al alcanzar la mayoría de edad. Esta situación agravó la crítica, pues los expertos subrayaron que privar a los niños de su derecho a la representación legal significa exponerlos a procedimientos migratorios complejos e imposibilitar su defensa efectiva ante mecanismos judiciales.

Según los expertos citados por Europa Press, resulta fundamental garantizar que los procesos de inmigración y asilo cuenten con protocolos adaptados a las necesidades específicas de la niñez. Advirtieron sobre el impacto negativo que tiene la ausencia de asesoría legal y la suspensión de programas destinados a salvaguardar los derechos de los menores migrantes al enfrentar el sistema judicial estadounidense.

El informe remitido por los especialistas de Naciones Unidas coincidió en el tiempo con la detención de un niño de cinco años en Minnesota durante una intervención de agentes del ICE contra su padre, quien es de nacionalidad ecuatoriana. La imagen del menor escoltado por agentes junto a un vehículo policial fue ampliamente difundida y alimentó el debate sobre los protocolos de detención y resguardo de menores migrantes. Europa Press remarcó que este caso puso en primer plano la preocupación internacional por el trato dispensado a los niños migrantes en las operaciones migratorias dentro del territorio estadounidense.

En sus declaraciones, los expertos reiteraron la obligación de asegurar que todo niño cuente con representación jurídica y sistemas de apoyo a la hora de atravesar procedimientos migratorios o de asilo. Hicieron énfasis, además, en la necesidad de que los sistemas judiciales garanticen la protección de derechos de los menores de edad, en un contexto donde la coyuntura política y las disposiciones recientes de las autoridades estadounidenses suscitaron nuevos focos de atención por parte de organismos internacionales.

Europa Press consignó también que la combinación de detenciones prolongadas, reducción en la reunificación familiar, suspensión de asesoramiento legal y la ejecución de expulsiones forzosas ha generado alertas y reclamos tanto por parte de Naciones Unidas como de entidades que defienden los derechos de la infancia y de los migrantes.