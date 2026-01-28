Autismo España exige impedir la celebración de un congreso en Ciudad Real que vincula las vacunas con el autismo

La controversia surgida en torno a la realización de un congreso en Ciudad Real que pretende abordar la supuesta relación entre las vacunas y el autismo ha llevado a Autismo España a alertar sobre los riesgos que eventos de este tipo representan para la salud pública y la convivencia social. Tal como detalló el medio, la confederación de ámbito estatal ha demandado a las autoridades que intervengan para evitar la celebración del evento, advirtiendo que la difusión de teorías desacreditadas puede vulnerar el derecho de la población a recibir información veraz y afectar negativamente tanto la imagen pública del autismo como la confianza en las vacunas.

Según informó la propia Autismo España, en un comunicado manifestó "su más profunda indignación y absoluto rechazo" ante la convocatoria de este y otros eventos de características similares, ya que, según la organización, este tipo de iniciativas están en ascenso y tienen consecuencias negativas directas sobre personas y familias. El medio cita declaraciones en las que la entidad sostiene que tales encuentros "vulneran el derecho a recibir información veraz, dañan la imagen social del autismo y ponen en riesgo la salud colectiva".

Autismo España subrayó que el autismo no constituye una enfermedad ocasionada por factores externos, sino que es una condición del neurodesarrollo con bases neurobiológicas y genéticas, de acuerdo con los criterios de organismos internacionales como la Organización Mundial de la Salud y la Asociación Americana de Psiquiatría. El abordaje recomendado internacionalmente corresponde a intervenciones psicoeducativas respaldadas por hallazgos científicos y orientadas a mejorar la calidad de vida, fomentar la inclusión social y asegurar derechos y apoyos adecuados.

La confederación enfatizó que no existe respaldo en la literatura científica que relacione causalmente la vacunación con el autismo. Insistió en que tales afirmaciones han sido rechazadas "rotundamente" tanto por la comunidad científica internacional como por las principales autoridades sanitarias. Según publicó el medio, Autismo España puntualizó que tampoco se ha hallado evidencia de que el autismo pueda "curarse" o "revertirse" mediante intervenciones médicas o naturales, lo que desmiente parte de los contenidos previstos en el congreso.

La difusión de la teoría que vincula vacunas y autismo encuentra su origen, según consignó Autismo España, en un estudio publicado en 1998 por el exinvestigador británico Andrew Wakefield, cuya metodología y conclusiones fueron desacreditadas y sancionadas posteriormente, pero cuyo impacto ha persistido, generando una prolongada corriente de desinformación. Desde entonces, se han publicado múltiples estudios epidemiológicos, metaanálisis y grandes revisiones que han confirmado que no existe vinculación alguna entre la administración de vacunas y el diagnóstico de autismo. La organización cita análisis recientes del Comité Consultivo Mundial sobre Seguridad de las Vacunas de la OMS que avalan esta postura científica.

Autismo España lamentó que la persistencia y difusión de contenidos pseudocientíficos promuevan falsas expectativas entre las familias, aparten los recursos de las intervenciones psicoeducativas adecuadas y fomenten el estigma hacia las personas con autismo. Estas acciones, según reporta el medio, no solamente desinforman, sino que deterioran la credibilidad del sistema de inmunización, cuya eficacia salva millones de vidas cada año y reduce de manera drástica los riesgos de brotes de enfermedades prevenibles como el sarampión o la poliomielitis.

En respuesta a la convocatoria de este evento en Ciudad Real, Autismo España ha comunicado a las autoridades competentes su petición de cancelar la celebración del congreso, llevar a cabo investigaciones sobre posibles responsabilidades legales y tomar medidas para prevenir la difusión de teorías pseudocientíficas similares. De acuerdo con el comunicado recogido por el medio, la entidad considera indispensable proteger la salud pública, el acceso a información científica contrastada y los derechos de quienes presentan una condición del espectro autista.