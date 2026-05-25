Agencias

La banda chilena Candelabro actuará el jueves en la sala Dabadaba de San Sebastián

Guardar

La banda chilena Candelabro actuará este próximo jueves, 28 de mayo, en la sala Dabadaba de San Sebastián, dentro de su primera gira por el Estado español.

Formados en Santiago de Chile, Candelabro ofrecen una mezcla "muy personal de art rock, folk, rock alternativo y una sensibilidad cercana tanto al post-rock contemporáneo como a la tradición de la canción latinoamericana", según los organizadores del concierto.

PUBLICIDAD

Su música ha sido comparada con artistas y bandas como Black Country, New Road, Slint o incluso Víctor Jara. La banda llega a España para presentar 'Deseo, Carne y Voluntad', su segundo álbum.

El concierto en Dabadaba, que dará inicio a las ocho de la tarde, forma parte de una gira de ocho fechas por salas españolas organizada junto a Sonido Muchacho, y supone la primera oportunidad de ver a Candelabro en directo en España.

PUBLICIDAD

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

El CAC-40 de París sube el 1,76 % con la perspectiva de una desescalada en Oriente Medio

Infobae

Fiscalía de Venezuela anuncia investigación tras protesta de presos comunes en cárcel

Infobae

La Bolsa de Milán sube un 1,43 % y su referencial cierra en nivel récord tras 26 años

Infobae

Diez muertos en un ataque de los separatistas de Papúa occidental

Diez muertos en un ataque de los separatistas de Papúa occidental

Tres personas murieron tras chocar contra un elefante en un parque nacional de Uganda

Infobae