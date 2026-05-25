Eric García: "He trabajado mucho sin hacer ruido para ser mejor, dentro y fuera del campo"

El central del FC Barcelona Eric García reveló que ha tenido que trabajar "mucho sin hacer ruido" y "tomar muchas decisiones" para ser mejor, dentro y fuera del campo, después de ser convocado de nuevo con la selección española para el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México, que se disputa del 11 de junio al 19 de julio.

"Diciembre de 2022, eliminados del Mundial de Catar. Esa fue la última vez que vestí la camiseta de la selección. Desde entonces tuve que tomar muchas decisiones y trabajar mucho sin hacer ruido para ser mejor, dentro y fuera del campo, para volver a jugar y competir por todo con mi club, y cuatro años después, llega la oportunidad de poder vivir mi segundo Mundial", escribió el jugador en su perfil de 'X'.

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Eric García fue una de las grandes novedades en la convocatoria del seleccionador, Luis de la Fuente, junto a Marc Pubill, avalados ambos por un gran rendimiento durante la temporada y su versatilidad para jugar en varias demarcaciones. El central catalán ha disputado casi 4.000 minutos este curso, repartidos en 34 encuentros de Liga, 11 de Champions, 4 de Copa del Rey Mapfre y 2 de la Supercopa de España.

Ahora, cuando vuelve a la selección casi cuatro años después, se ve "más preparado y motivado que nunca para luchar por todo" en el Mundial de este verano. "Y agradecido a todos los que me apoyan y ayudan a ser mejor cada día", zanjó.

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